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В Сенате США предложили ввести санкции против Баку

Анатолий Арни
22 сентября 2023 г.

Группа сенаторов предложила оказать военную помощь Армении в карабахском конфликте и ввести меры против Азербайджана.

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Aserbaidschan, Stepanakert | Beschädigtes Wohnhaus nach Angriffen in Bergkarabach
Один из дворов в Степанакерте после обстрелов Нагорного КарабахаФото: TAR-TASS/IMAGO

Внести Армению в список стран, которым США могут оказывать военную помощь, предложил ряд сенаторов США. В законопроекте, опубликованном в четверг, 21 сентября, на сайте Сената США, предлагается разработать "стратегию по обеспечению безопасности народа Нагорного Карабаха", а также разрешить военное финансирование Армении со стороны США. Авторами документа выступили пятеро сенаторов, из которых четыре представляют Демократическую партию, а один - республиканскую.

Финансирование Азербайджана сенаторы, напротив, предлагают сократить. Так, в законопроекте упоминается статья 907 принятого в 1991 году "Акта о поддержке свободы", который позволял экономическую поддержку стран, обретших независимость после развала СССР. Эта статья запрещала США оказывать финансовую поддержку Азербайджану - она была добавлена в документ в 1992 году из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

Действие запрета приостановил в 2000-х годах президент США Джордж Буш-младший, обосновав это сотрудничеством США с Азербайджаном в вопросах борьбы с терроризмом. Теперь же сенаторы предлагают вернуться к запрету, а также ввести дополнительные санкции против "режима Алиева" за его действия против армянского населения Нагорного Карабаха.

Армения призывает ООН ввести миротворцев в Карабах

В то же время глава МИД Армении Арарат Мирзоян призвал "незамедлительно развернуть межведомственную миссию ООН в Нагорном Карабахе, направив миротворцев организации в регион. Это предложение он сделал во время заседания Совета Безопасности ООН, на котором обсуждалась очередная эскалация конфликта в Карабахе.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на том же заседании, указал, что силы страны проводили "антитеррористические мероприятия" в регионе в соответствии с уставом ООН, а Армения пытается злоупотребить Совбезом в своих целях.

Баку называет свои действия в Карабахе "восстановлением суверенитета"

Комментируя фактическую капитуляцию вооруженных сил, защищавших от азербайджанских обстрелов Нагорный Карабах, президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о достижении целей Баку в регионе.

"Большая часть армии армянского государства, незаконно дислоцированная на территории Азербайджана и не выведенная по сей день, несмотря на обязательства армянского государства, полностью уничтожена. Военная техника была уничтожена и выведена из строя", - заявил Алиев в телеобращении к азербайджанскому народу, которое цитирует азербайджанское онлайн-издание Report.

По словам азербайджанского лидера, в результате военной операции в Нагорном Карабахе, которую он называет "антитеррористическими мерами", его страна "восстановила свой суверенитет". Ереван после начала военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе неоднократно отрицал утверждения о том, что в регионе находятся армянские ВС.

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