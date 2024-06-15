В секторе Газа погибли восемь израильских солдат

Восемь израильских солдат погибли в сектора Газа при взрыве БТРа. Это одна из самых крупных потерь ЦАХАЛ за один день с начала войны против ХАМАС. В Израиле прошла массовая демонстрация против политики Нетаньяху.

Восемь израильских солдат погибли при взрыве БТРа близ города Рафах на юге сектора Газа, где в последние недели идут бои с боевиками террористического движения ХАМАС. Об этом в субботу, 15 июня, рассказал в эфире израильского телевидения пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

По словам Хагари, взрыв "вероятно, был вызван взрывным устройством, установленным в этом районе, или противотанковой ракетой". Семьи погибших проинформированы.

Это одна из самых крупных потерь ЦАХАЛ за один день с начала военной операции в секторе Газа 27 октября. По официальным данным, за это время погибли 306 израильских солдат.

Массовая акция протеста против Нетаньяху

В тот же день в Тель-Авиве прошла многотысячная акция протеста против премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху и его политики. Демонстранты призвали провести в стране новые парламентские выборы, активизировать усилия по освобождению остающихся в плену у ХАМАС израильских заложников и остановить военную операцию в секторе Газа.

"Я чувствую много гнева и разочарования. Я считаю, что это правительство не работает, и нам нужно провести новые выборы сейчас", - цитирует агентство AFP слова 68-летнего протестующего.

9 июня стало известно, что военный кабинет Нетаньяху покидает один из лидеров оппозиции, Бени Ганц. Он также призвал провести в стране новые выборы. В мае он обещал уйти в отставку, если к 8 июня не будет представлена послевоенная стратегия регулирования в секторе Газа - чего не было сделано.

Север Израиля вновь подвергся обстрелу

Между тем 15 июня радикальное ливанское шиитское движение "Хезболлах" вновь обстреляло ракетами север Израиля. По их собственному заявлению, боевики атаковала управляемыми ракетами базу израильских ВВС в Мероне, а штурмовыми дронами - другую израильскую военную базу. ЦАХАЛ подтвердил прилет двух снарядов по ​​военному объекту в Мероне, добавив, что жертв и разрушений нет.

12 июня "Хезболлах" выпустило по северу Израиля более 100 ракет, воздушная тревога звучала во многих населенных пунктах Галилеи, включая города Цфат и Тверия. По данным ЦАХАЛ, часть ракет была перехвачена, остальные упали в нескольких местах, в результате чего вспыхнули пожары. Ранее сообщалось, что израильские военные ликвидировали высокопоставленного командира "Хезболлах".

Ливанская группировка обстреливает север Израиля с начала военной операции ЦАХА против ХАМАС.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 37 тысяч человек, еще 84 тысячи получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются около 120 человек, захваченных 7 октября. При этом, по оценкам Израиля, не менее чем 40 из них уже погибли. В ХАМАС 14 июня заявили, что "никто не имеет представления" о том, сколько заложников до сих пор живы.

Мирный план Байдена

31 мая президент США Джо Байден предложил Израилю и ХАМАС свой план урегулирования в секторе Газа, состоящий из трех этапов. На первом из них в течение шести недель предлагается прекратить огонь в секторе и вывести войска израильской армии (ЦАХАЛ) из его населенных пунктов. В это же время боевики ХАМАС должны вернуть в Израиль ряд заложников в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных. На втором этапе ЦАХАЛ должен полностью покинуть сектор Газа, а ХАМАС - вернуть оставшихся заложников и их тела. На третьем этапе предполагается начать восстановление сектора Газа при поддержке США и международного сообщества.

От властей Израиля поступали сигналы, что они готовы согласиться на этот план при его точечной доработке. Премьер страны Биньямин Нетаньяху при этом заявил, что Израиль будет добиваться соблюдения своих ключевых условий, одним из которых его советник Офир Фальк назвал "ликвидацию ХАМАС как геноцидной террористической организации".

ХАМАС, по словам пресс-секретаря группировки Осамы Хамдана, не согласен на план Байдена. Хамдан заявил, что нужна "четкая позиция Израиля по прекращению огня и полному выводу войск из сектора Газа", а также призвал "позволить палестинцам самим определять свое будущее".