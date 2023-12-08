В секторе Газа погиб сын бывшего начальника Генштаба Израиля

Число израильских военных, погибших в ходе войны с ХАМАС, возросло до 89 человек. Экс-глава Генштаба Израиля Гади Айзенкот следил в командном пункте дивизии за боем, в котором погиб его сын Галь.

В ходе боевых действий на севере сектора Газа погиб сын бывшего начальника Генерального штаба Израиля Гади Айзенкота, 25-летний старший сержант Галь Меир Айзенкот. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Израильские СМИ передают, что резервист Галь Айзенкот был смертельно ранен при мощном взрыве, когда группа военнослужащих, в которую он входил, приблизилась к шахте туннеля террористов. В этот момент его отец, ныне входящий в состав военного кабинета Израиля, по сведениям телеканала "Кан-11", следил за боем, находясь в командном пункте дивизии сына.

За последние сутки в ходе военных действий, помимо Галя Меира Айзенкота, погиб еще один военнослужащий Армии обороны Израиля. Таким образом, число израильских солдат, погибших в секторе Газа с начала наземной кампании, по данным ЦАХАЛ, возросло до 89 человек.

Лидер оппозиции Израиля Яир Лапид, как и многие другие политики, выразил соболезнование семье погибшего, опубликовав в соцсети X фотографию Гади и Галя Айзенкотов. Лапид написал: "Отец и сын, оба в военной форме. Оба откликаются на призыв, приходят, когда нужно, делают то, что должны. Судьба всей страны в одном объятии".

Генерал-лейтенант Гади Айзенкот возглавлял Генштаб Израиля в 2015-2019 годах. После нападения ХАМАС на Израиль он был включен в состав военного кабинета в правительстве национального единства.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 16 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников, Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти ХАМАС, по данным израильских властей, остаются еще 138 захваченных 7 октября людей.

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