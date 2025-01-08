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В секторе Газа найдено тело захваченного 7 октября заложника

Сергей Ромашенко
8 января 2025 г.

Тело Юсуфа аль-Зиядна было найдено в тоннеле на юге сектора Газа в районе Рафаха. По данным ЦАХАЛ, он был убит.

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Тоннель ХАМАС в секторе Газа (фото из архива)
Тоннель ХАМАС в секторе Газа (фото из архива)Фото: IDF/Xinhua/picture alliance

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила в секторе Газа тело заложника, захваченного палестинской радикальной группировкой ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года, сообщили израильские военные в Telegram-канале в среду, 8 января.

По информации ЦАХАЛ, тело Юсуфа аль-Зиядна было найдено в тоннеле на юге сектора Газа в районе города Рафах. Утверждается, что он был убит. Сообщается также об обнаружении материалов, вызывающих серьезные вопросы относительно того, жив ли сын погибшего заложника, Хамза аль-Зиядн.

В то же время целый ряд израильских СМИ, а также глава МИД Израиля Исраэль Кац, пишут о том, что было обнаружено и тело Хамзы аль-Зиядна. В официальном сообщении ЦАХАЛ об этом не сказано.

Боевики ХАМАС во время нападения на Израиль взяли в заложники четырех членов семьи аль-Зиядн. Двое из них - сын и дочь Юсуфа - уже освобождены. Семья принадлежит к бедуинскому сообществу.

Число остающихся в секторе Газа заложников - если смерть Хамзы аль-Зиядна подтвердится - составит 99 человек. Сколько из них еще живы - не известно. При посредничестве Катара и Египта продолжаются переговоры о прекращении огня и освобождении заложников.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 45 тысяч палестинцев, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.

Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. ЦАХАЛ провел против него на юге Ливана военную операцию, но позднее заявил о выводе войск с территории соседней страны.

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