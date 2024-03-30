В сектор Газа отправились корабли с гуманитарной помощью

Корабли с 400 тоннами гумпомощи плывут в палестинский анклав с Кипра. До этого при распределении помощи в Газе погибло как минимум пять человек.

Корабли с 400 тоннами продовольствия на борту направляются в палестинский сектор Газа из кипрского порта Ларнака, сообщается в субботу, 30 марта. Флотилия была организована двумя благотворительными организациями: американской World Central Kitchen и испанской Open Arms. Помимо прочего, в сектор Газа прибудет специальная партия фиников из ОАЭ для палестинцев, соблюдающих Рамадан, пишет World Central Kitchen.

Это уже вторая поставка гуманитарной помощи в сектор Газа морем. В прошлый раз в палестинский анклав на корабле привезли примерно 200 тонн помощи. Ее выгружают с помощью сооруженного из обломков причала. Временный плавучий док для разгрузки гумпомощи в секторе Газа планирует построить американская армия.

При разгрузке гуманитарной помощи в Газе погибли как минимум пять человек

Ранее агентство AFP со ссылкой на Красный Полумесяц сообщило, что в результате раздачи гуманитарной помощи в секторе Газа погибли по меньшей мере пять человек. Еще 30 получили ранения разной степени тяжести.

По данным Красного Полумесяца, тысячи людей собрались на кольцевой развязке в Газе рано утром 30 марта перед прибытием около 15 грузовиков с гуманитарной помощью. Как рассказали AFP очевидцы, некоторые из собравшихся начали стрелять в воздух. Огонь также открыли израильские солдаты. Несколько человек были задавлены грузовиками, когда пытались добраться до находившейся в них еды.

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