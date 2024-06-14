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В Шебекино при обстреле обрушился подъезд жилого дома

Сергей Ромашенко
14 июня 2024 г.

Власти Белгородской области сообщают о как минимум пяти пострадавших. По сведениям Telegram-каналов, есть погибшие.

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Обрушение жилого дома в Белгороде в результате обстрела (фото из архива)
Обрушение жилого дома в Белгороде в результате обстрела (фото из архива)Фото: Stringer/REUTERS

В Белгородской области России в результате обстрела в пятницу, 14 июня, обрушился подъезд многоквартирного дома в Шебекино, пострадали не менее пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его сведениям, сотрудникам МЧС удалось спасти двух человек из-под завалов, еще двух - с пятого этажа поврежденного здания.

После заявления Гладкова официальной информации о развитии событий не публиковалось. Telegram-каналы сообщают, что пострадали как минимум семь человек. Белгородский канал "Пепел" без ссылки на источник сообщает о том, что в результате обрушения подъезда есть погибшие. По сведениям Mash, погибли как минимум два человека.

Регулярные обстрелы российских регионов

Белгородская область и другие граничащие с Украиной российские регионы в последние месяцы практически ежедневно подвергаются ракетным обстрелам и атакам беспилотников. Россия обвиняет в них Украину. Украинское командование, как правило, не комментирует обстрелы.

12 июня Вячеслав Гладков сообщал, что по Шебекинскому городскому округу было выпущено 25 боеприпасов и четыре дрона-камикадзе. В результате пострадала мирная жительница, получившая осколочные ранения рук и ног.

 

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