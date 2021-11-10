В СДПГ предложили направить мигрантов из Беларуси в Украину  

Депутат германского бундестага, представитель фракции Социал-демократической партии (СДПГ)по внешнеполитическим вопросам Нильc Шмид (Nils Schmid) предложил привлечь Украину к решению проблемы беженцев на границе Польши и Беларуси. Как сказал политик в интервью немецкой медиакомпании Deutschlandfunk в среду, 10 ноября, с Киевом можно было бы договориться о временном приеме беженцев. До тех пор, пока идет рассмотрение их заявок на предоставление убежища в ЕС. "Так мы можем дать ясно понять, что не каждый мигрант автоматически попадет в Евросоюз", - сказал Шмид.

В то же время политик, представляющий самую крупную фракцию в бундестаге, подверг критике обращение Польши с мигрантами, которые пытаются нелегально попасть в страну с территории Беларуси. Шмид обратил внимание на сообщения о незаконном вытеснении беженцев из страны обратно в Беларусь без возможности подать заявку в ЕС. По словам немецкого политика, Польша должна соблюдать международные нормы, в частности, предоставлять нуждающимся базовую гуманитарную защиту и право на рассмотрение заявки на предоставление убежища.

Тем временем действующее правительство Германии пригрозило правящему режиму Беларуси новыми санкциями. Исполняющий обязанности министра иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) обвинил белорусского правителя Александра Лукашенко в "беззастенчивой" эксплуатации мигрантов.

Приграничный кризис с беженцами

Ситуация на польско-белорусской границе резко обострилась в понедельник, 8 ноября, когда к границе с Польшей со стороны Беларуси подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Пограничникам и военнослужащим удалось остановить нелегалов, те разбили лагерь в районе населенного пункта Кузница.

По сообщениям СМИ, в ночь на 10 ноября две группы из нескольких десятков нелегалов смогли силой прорвать границу и проникнуть на польскую территорию в разных местах. Всех их удалось вернуть на белорусскую сторону, хотя некоторых, как отметили пограничники, пришлось разыскивать. При этом в Минске обвинили польских военнослужащих в применении насилия против мигрантов: там утверждают, что как минимум у четырех человек выявили множественные травмы.

В мае белорусский правитель Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, сначала в Литву, а затем в Польшу. Европейский Союз обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании миграционного кризиса и организации переправки тысяч нелегалов к границам ЕС в ответ на санкции, которые Европа ввела против его режима.

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