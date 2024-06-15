В Саратовской области произошел пожар на газопроводе

Газопровод в районе села Сторожевка загорелся из-за разгерметизации, которая произошла на фоне аномальной жары, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

В Саратовской области, в районе села Сторожевка Татищевского района, в субботу, 15 июня, загорелся газопровод. "На газопроводе в районе Сторожевки, по предварительной информации, в связи с аномальной жарой произошла разгерметизация, вследствие чего наблюдается горение", - указал в Telegram губернатор региона Роман Бусаргин.

"В настоящий момент экстренные службы совместно со специалистами работают на месте. Газопровод перекрыт", - говорится далее в его посте. Позже Бусаргин сообщил, что пожар удалось локализовать. "Происходит выжигание остатков газа из трубопровода",- написал он.

"Факельное горение газопровода на окраине Саратова достигало высоты 5 метров, пострадавших нет", - приводит данные МЧС России агентство РИА "Новости".

Между тем Telegram-канал Baza сообщил, что "огонь уходит в сторону жилого массива".

Сообщение о взрыве на газопроводе

Telegram-канал "ЧТД" пишет, что возгоранию на газопроводе предшествовал мощный взрыв. По данным авторов, после разгерметизация части газопровода огонь охватил территорию в два гектара. "Пострадавших нет, открытое горение ликвидировано, а причины взрыва выясняет специальная комиссия", - отмечается в посте.