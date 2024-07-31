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В Петебурге начался суд по делу об убийстве Игоря Талькова

Сергей Гуща
1 августа 2024 г.

Певец был убит в 1991 году на концерте в Петербурге. В преступлении заочно обвинили его концертного директора Валерия Шляфмана, который живет в Израиле.

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Российский певец Игорь Тальков
Игорь ТальковФото: Vladimir Yatsina/TASS/picture alliance

В Санкт-Петербурге в среду, 31 июля, начался суд по делу об убийстве певца Игоря Талькова, совершенном в 1991 году. На первом слушании по существу суд допросил одного свидетеля. Еще несколько свидетелей, в том числе вдова Талькова, не явились. Процесс возобновится 12 августа.

В гибели артиста обвиняют его концертного директора Валерия Шляфмана, ему предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство, совершенных общественно опасным способом. Как утверждает следствие, Тальков поссорился с охранником певицы Азизы Игорем Малаховым 6 октября 1991 года за кулисами на концерте во дворце спорта "Юбилейный". В ходе драки они начали стрелять друг в друга. Вмешавшийся Шляфман выстрелил в Малахова, но тот увернулся, и пуля попала в Талькова, задев сердце. 

Расследование возобновили в 2018 году

"Смерть Талькова наступила на месте происшествия от огнестрельного пулевого ранения левой руки и груди с повреждением сердца и левого легкого, сопровождавшегося острой кровопотерей", - сообщил в суде гособвинитель Сергей Боровков.

После инцидента Шляфман уехал в Израиль и получил гражданство этой страны. В 1992 году ему заочно предъявили обвинение в совершении убийства по неосторожности. Расследование преступления приостановили в 1993 году и возобновили в 2018-м, когда в России изменилось законодательство и стало возможно рассмотрение дела в отсутствие подсудимого и вынесение приговора заочно. В 2022 году Шляфмана заочно арестовали, поскольку следователи "на основе собранных доказательств пришли к выводу о причастности Шляфмана к совершению умышленных преступлений", заявили в Следственном комитете в июне 2024 года.

Допросили 150 свидетелей

По данным СК, в рамках расследования по всей России были допрошены 150 свидетелей, среди которых - артисты эстрады, работники дворца спорта и сотрудники милиции, присутствовавшие на месте происшествия. Кроме прочего, следователи изучили "вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие существенное значение для установления причастности фигуранта к убийству".

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