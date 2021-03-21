 В Санкт-Петербурге задержаны подростки - поклонники аниме | Новости из Германии о России | DW | 21.03.2021

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Россия

В Санкт-Петербурге задержаны подростки - поклонники аниме

Несовершеннолетние поклонники аниме, задержанные в выставочном центре, находятся в полиции. Родители заявили о провокации с радужным флагом - символом ЛГБТ-сообщества.

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Полицейские в Санкт-Петербурге в воскресенье, 21 марта, задержали около 20 подростков на мероприятии по косплею в стиле аниме в выставочном центре "Этажи". По сведениям правозащитного издания "ОВД-Инфо", задержанных отвезли в отделение полиции, а родителей заводят к ним по одному. Позднее адвокат Светлана Ратникова сообщила, что большинство задержанных отпущены, не приведя подробности.

Речь идет об административной статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, сообщил собеседник "ОВД-Инфо". По словам родителей, во время мероприятия неизвестная женщина принесла подросткам радужный флаг и предложила им сфотографироваться с ним. После этого приехала полиция.

В свою очередь, руководство выставочного центра объяснило вызов стражей порядка жалобой посетителей на мероприятие, якобыпропагандирующее ЛГБТ-сообщества. Однако пользователи соцсетей начали обвинять администрацию "Этажей" в доносительстве и грозить бойкотом центра.

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    Автор: Ефим Шуман


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