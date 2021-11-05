Политическое ток-шоу "В самую точку".
Дискуссии в студии на актуальные темы, касающиеся Беларуси и ее соседей, транслируются на YouTube-канале DW Belarus и публикуются в спецрубрике.
После выборов 2020 года под удар режима Лукашенко попали и независимые СМИ. 29 сотрудников белорусских медиа до сих пор остаются за решеткой. В мировом рейтинге свободы прессы, обнародованном "Репортерами без границ", Беларусь опустилась на 158 место из 180. Что происходит с журналистами? Кто из независимых СМИ остался в стране и в каких условиях они работают? И почему это касается каждого?
PandaDoc, EPAM, Viber, World of Tanks - белорусская IT-отрасль достигла заметных успехов на мировом рынке. Но после протестов 2020 года “Кремниевая долина Восточной Европы” оказалась под ударом. Что происходит сейчас в IT-секторе Беларуси? Сколько айтишников и бизнесов уехало, и так ли легко их заменить?
Международное журналистское расследование "Досье Пандоры" разоблачает тайные активы сотен политиков, чиновников и бизнесменов. Около 140 компаний имеют отношение к Беларуси. Так в центре внимания первой публикации на телеканале "Белсат" оказался сын Виктора Шеймана и бизнес по добыче золота в Зимбабве.
В ФРГ проходят выборы в бундестаг. Политологи из Германии, Беларуси и России - о том, как новое правительство и новый канцлер могут выстраивать внешнюю политику в отношении Беларуси. Будут ли они разговаривать с Лукашенко? Грозят ли Беларуси новые санкции? И действительно ли путь из Берлина в Минск лежит через Москву?
В Беларуси и России проходят военные учения "Запад-2021". На полигонах двух стран задействовано до 200 тысяч военных. Что означает военное сближение Минска и Москвы? Удастся ли Беларуси сохранить нейтралитет? Чего стоит опасаться Европе? Смотрите новый выпуск ток-шоу "В самую точку".
Год назад женские марши, цепи солидарности и триумвират Тихановской, Колесниковой и Цепкало стали символами белорусской революции. Что стало с женским протестом год спустя? Как белоруски борются с режимом Лукашенко в Беларуси и из-за границы? Как помогают женщинам-политзаключенным и попавшим под репрессии? И кто она - женщина в новой Беларуси?
Отказ Тимановской бежать эстафету не только перерос в международный скандал, но и привлек внимание к проблемам в белоруском спорте. Чем объяснить провал Беларуси на Олимпиаде в Токио? Какие рычаги использует режим Лукашенко для давления на спортсменов? И может ли спорт в Беларуси быть вне политики?
"Сейчас мы платим цену за те годы, когда мы бездействовали", - говорит писатель Саша Филипенко. 9 августа 2020 года Лукашенко объявил себя победителем на выборах президента Беларуси. Возмущенные грубыми фальсификациями люди вышли на улицы на акции протеста. Как прошел этот год протестов в Беларуси и как выглядит страна год спустя? Каким стало белорусское гражданское общество?
"Это - игра с огнем, Литва контролирует почти весь экспорт и транзит белорусского калия", - говорит политический аналитик Артем Шрайбман о создании Лукашенко миграционного кризиса в ЕС. А вот корреспондент DW в Брюсселе Юрий Шейко считает, что Лукашенко не является серьезной проблемой для ЕС. Есть ли у Брюсселя стратегия реагирования на его действия и как миграционный кризис скажется на белорусах?
ЕС принял экономические секторальные санкции против белорусского режима. Но заставят ли они Лукашенко пересмотреть свою политику в отношении политзаключенных и прав человека? Ведут ли санкции к еще большей зависимости Минска от Кремля? И как они отразятся на экономике страны и на жизни простых белорусов?
"Происходит геноцид белорусов. На это нужна четкая реакция", - уверена лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Она стала участницей спецвыпуска ток-шоу "В самую точку" вместе с режиссером Николаем Халезиным и сестрой Марии Колесниковой Татьяной Хомич. Получился откровенный разговор с представителями белорусской оппозиции - о санкциях ЕС, будущем Лукашенко и отношениях с Россией.
Массовые репрессии в Беларуси и режим Лукашенко заставляют белорусов задуматься: пора валить? "Уехать или остаться - это вопрос не оценки ситуации, а веры. Веришь ли ты в быстрые перемены или нет", - считает журналист из Минска Виталий Цыганков. Ждать ли перемен в Беларуси? Или грядет новый "железный занавес"? Что делать тем, кто решает остаться в стране? И ждут ли белорусов в Европе?
На посадку самолета Ryanair и арест бывшего главреда Nexta Романа Протасевича и его подруги Софьи Сапеги Евросоюз моментально ответил авиаблокадой. Но о ком действительно думал ЕС, принимая санкции - о белорусах или своих гражданах? Как скажутся эти санкции на жизни обычных белорусов? И какую роль в инциденте с Протасевичем играет Россия?
Жертвы пыток в Беларуси пытаются добиться правосудия. Немецкие адвокаты от имени десяти пострадавших подали заявление о преступлениях против человечности в Генпрокуратуру Германии. Группа правозащитников и адвокатов направила в Международный уголовный суд в Гааге документы о преступлениях белорусского режима. Какие шансы на суд над Лукашенко в Германии и в Гааге? Не напрасны ли надежды белорусов?