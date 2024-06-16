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В самопровозглашенной "ДНР" погиб российский журналист

Александра Иванова
16 июня 2024 г.

Россия призвала международные организации, в том числе ЮНЕСКО, осудить гибель военного корреспондента Никиты Цицаги.

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Боевые действия под Донецком, май 2024 года
Боевые действия под Донецком, май 2024 годаФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Корреспондент российского онлайн-издания News.ru Никита Цицагин погиб в районе Никольского монастыря под Угледаром в самопровозглашенной  "ДНР". Об этом в воскресенье, 16 июня, сообщил портал News.ru, указав, что журналист находился там в связи с намерением сделать репортаж.

Назначенный Москвой "глава" "ДНР" Денис Пушилин заявил, что 29-летний военкор попал под обстрел ВСУ. По словам чиновника, Цицаги регулярно посещал "ДНР" с 2022 года. Другие подробности трагического инцидента к моменту публикации не сообщались.

Никита Цицаги сотрудничал с российским государственным информагентством ТАСС, а также онлайн-изданиями Lenta.ru, "Холод" и "Новая вкладка". Проект "Новая вкладка" в день гибели корреспондента, 16 июня, повторно опубликовал репортаж Цицаги из "оставленного Шебекина, превратившегося в серую зону на границе". В июне 2023 года он получил за этот репортаж премию "Редколлегия".

Призыв МИД РФ осудить гибель журналиста

В тот же день, 16 июня, официальная представительница МИД РФ Мария Захарова в комментарии по поводу гибели российского военкора заявила, что по нему "целенаправленно ударил" украинский беспилотник. Захарова напомнила, что 13 июня под обстрел попала также съемочная группа телеканала НТВ, в результате чего погиб оператор Валерий Кожин, а корреспондент Алексей Ивлиев был тяжело ранен.

"Требуем от профильных международных организаций и структур, в первую очередь Гендиректора ЮНЕСКО, в чью прямую обязанность входит реагирование на случаи нападений и убийств журналистов, незамедлительно и решительно осудить это хладнокровное преступление", - подчеркнула Захарова.

 

 

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