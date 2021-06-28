В самом большом в мире розарии - новая королева (фото)

Зангерхаузен • Самый большой в мире розарий находится в немецком городе Зангерхаузене в земле Саксония-Анхальт - Europa-Rosarium Sangerhausen. На территории этого розового царства-государства площадью около 12,5 гектаров растет 75 тысяч розовых кустов, а число сортов уже превышает восемь с половиной тысяч! Среди них - около 500 диких.

Розарий в Зангерхаузене среди любителей этих цветов в особом представлении не нуждается

Каждый год здесь появляются новые розы, только что выведенные где-то в мире - и так уже почти 120 лет. Европейский розарий в Зангерхаузене является своего рода ботаническим музеем и архивом под открытым небом. Именно здесь были сохранены многие старые сорта роз, которые в наше время вновь получили широкое распространение.

Эйнджи Кауфман и ее предшественница на розовом троне Тина Шлегель

В конце июня в Зангерхаузене торжественно короновали новую королеву роз. Эти почетные репрезентативные обязанности в ближайший год будет исполнять 30-летняя воспитательница Эйнджи Кауфман (Angie Kaufmann). Сейчас розарий также является одной из внешних площадок нынешней Федеральной садово-парковой выставки (BUGA 2021), открывшейся в столице соседней Тюрингии Эрфурте в конце апреля и проходящей до 10 октября.

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