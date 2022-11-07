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Двое мужчин в полицейской форме с нашивкой "Полиция" на спине и в шлемах заходят в квартиру.
Фото: Valery Sharifulin/TASS/imago images
ПолитикаРоссия

В Самаре прошли обыски по делу о "телефонном терроризме"

Анна Мельникова
1 ч. назад

У главы ЛПР Бориса Федюкина и активиста Владимира Авдонина утром провели обыски по делу о "лжеминировании". Они находятся в статусе свидетеля.

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В Самаре у председателя Либертарианской партии России Бориса Федюкина провели обыск. Об этом утром в понедельник, 7 ноября, сообщается в соцсетях партии.

Основанием для обыска стал рапорт сотрудника Центра по противодействию экстремизму (Центра "Э") Александра Коратаева, поданный накануне. Коратаев утверждал, что в МВД имеются сведения о причастности Федюкина к уголовному делу о "телефонном терроризме", которое в конце сентября возбудили в отношении неустановленных лиц.

Дело о сентябрьском письме

По версии следствия, 24 сентября на электронную почту городской администрации поступило письмо с текстом (орфография сохранена. - Ред.): "Я Денис Владимирович Сухачев 1989 года рождения, я осознал, что я бог, я хочу повторить теракт в Казани, поэтому я заминировал все суды в Самаре, опасайтесь меня ведь я заложил 50 кг тротила людишки умрут в муках у вас мало времени тик-так-тик-так". Оперативники искали дома у Федюкина документы и носители информации, которые могут быть важны для расследования, в том числе запрещенные предметы и вещества.

Соратник либертарианца Сергей Бойко опубликовал в Twitter постановление на обыск.

В результате обыска силовики изъяли у Бориса Федюкина компьютер, два телефона, внешний жесткий диск и печатные материалы ЛПР, передает правозащитный медиапроект ОВД-Инфо. Федюкин находится в статусе свидетеля, пишет издание "Медиазона".

"Абсурдность и беспочвенность обвинений в адрес Федюкина понимает каждый, кто знаком лично с Борисом или вообще с деятельностью Либертарианской партии: наши программные документы настаивают на мирном ведении политической борьбы", - комментируют случившееся участники ЛПР.

Давление на оппозицию

Позднее стало известно, что обыск по тому же делу о "телефонном терроризме" в Самаре 7 ноября провели и у гражданского активиста Владимира Авдонина, сообщает "ОВД-Инфо". Его задержали в шесть утра в кафе "с ложкой супа в правой руке и куском хлеба в левой". Следственная группа изъяла дома у Авдонина компьютер и два телефона, а затем отвезла на допрос. Он также проходит по делу свидетелем.

В тот же день с утра силовики вломились в квартиру к Григорию Оганезову, члену совета Левого фронта. Как отмечает "ОВД-Инфо", ранее ему поступали угрозы в связи с политической активностью. Оганезова сначала опросили в полиции Октябрьского района, а затем повезли в УМВД. Там его тоже допросили в качестве свидетеля по делу о "лжеминировании". Вероятно, речь шла о том же деле, что и у Федюкина: обоих спрашивали о письме про минирование самарских судов.

"Судя по всему, решили Центр "Э" всех, кто в Самаре занимается оппозиционной деятельностью, покошмарить", - сказал "Медиазоне" анонимный источник, близкий к следственным органам.

Волна обысков по делам о "телефонном терроризме"

В начале марта у оппозиционных активистов и журналистов, в том числе у Бориса Федюкина, Владимира Авдонина и Григория Оганезова, в нескольких городах провели обыски по различным поводам. Федюкина в тот раз допросили в качестве подозреваемого по делу о "телефонном терроризме", а у Оганезова изъяли электронную технику и партийную литературу. У Авдонина в мае был еще один обыск, также по делу о "лжеминировании". У него изъяли технику, антивоенные плакаты и баннеры, книги и агитационные материалы.

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