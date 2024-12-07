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ПолитикаРумыния

В Румынии обыски после аннулирования результатов выборов

Сергей Ромашенко
7 декабря 2024 г.

Обыски проводятся в рамках расследования дела о фальсификации результатов выборов президента. В первом туре неожиданно победил пророссийский кандидат Кэлин Джорджеску.

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Пророссийский кандидат Кэлин Джорджеску
Пророссийский кандидат Кэлин ДжорджескуФото: Alexandru Dobre/AP/picture alliance

В Румынии после аннулирования президентских выборов из-за обвинений в российском влиянии полиция провела серию обысков. В субботу, 7 декабря, в рамках расследования обвинений в "подкупе избирателей, отмывании денег и манипуляциях данными" проведены следственные мероприятия в трех домах в городе Брашов в центральной части Румынии, сообщила прокуратура.

Накануне Конституционный суд Румынии полностью аннулировал первый тур президентских выборов, на которых 24 ноября ультраправый пророссийский политик Кэлин Джорджеску неожиданно набрал почти 23 процента голосов и прошел во второй тур. Джорджеску должен был в запланированном на 8 декабря втором туре выборов побороться с правой центристкой Еленой Ласкони. Социал-демократический премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, также баллотировавшийся на пост президента, неожиданно занял в первом туре лишь третье место и выбыл из гонки.

Из-за возникших сомнений в правильности проведения выборов Конституционный суд Румынии сначала распорядился провести повторный подсчет голосов. В понедельник, 2 декабря, он признал официальные результаты первого тура правильными.

Обвинения в адрес России

Но в преддверии второго тура выборов офис президента Румынии вечером 4 декабря рассекретил разведданные, подтверждающие, как было заявлено, влияние на выборы в пользу пророссийского кандидата Джорджеску.

В числе прочего упоминалась "партизанская" кампания на видеоплатформе TikTok с "манипулированными" инфлюенсерами и использованием алгоритмов, а также более 85 000 кибератак. Разведка заявила, что Румыния является целью "агрессивных" гибридных действий России, включая кибератаки, утечки информации и диверсии.

После этого Конституционный суд 6 декабря единогласно постановил полностью повторить первый тур выборов. Ожидается, что правительство назначит новую дату голосования.

Джорджеску: "Государственный переворот"

Победитель первого тура президентских выборов Кэлин Джорджеску назвал решение суда об отмене результатов голосования государственным переворотом. "Решение Конституционного суда является чем-то большим, чем правовым противоречием, по сути речь идет об узаконенном государственном перевороте", - сказал он 6 декабря в обращении, переданном в эфире румынского телеканала Realitatea TV.

США призвали к мирному демократическому процессу в Румынии

Между тем США на фоне отмены в Румынии первого тура президентских выборов призвали все стороны в этой стране Евросоюза и НАТО "участвовать в мирном демократическом процессе". "Мы призываем все стороны уважать конституционный строй Румынии и участвовать в мирном демократическом процессе, свободном от угроз насилия и запугивания, который отражает демократическую волю румынского народа", - заявил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

По словам Миллера, Вашингтон принял к сведению решение Конституционного суда Румынии и выразил доверие государственным институтам этой страны. "Соединенные Штаты подтверждают свою уверенность в демократических институтах и процессах Румынии, включая расследования по поводу иностранного вредоносного влияния", - сказал он.

Россия 5 декабря отвергла обвинения во вмешательстве в выборы в Румынии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти обвинения абсурдными.

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