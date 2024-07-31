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Под Ростовом военный грузовик протаранили машину

Ольга Лебедева
31 июля 2024 г.

В Новошахтинске военный "КамАЗ" не пропустил легковой автомобиль на повороте и врезался в него, погибли 6-летний ребенок и его мать. Еще три пассажира, в том числе двое детей, находятся в тяжелом состоянии.

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Автомобиль полиции
В Новошахтинске погибли два человека в ДТП с военнымиФото: picture-alliance/dpa/ZB/A. Burgi

В Новошахтинске Ростовской области военный грузовик "КамАЗ" наехал на гражданский легковой автомобиль, в результате погибли шестилетний ребенок и его мать. Об этом во вторник, 30 июля, сообщили местные Telegram-каналы, в том числе "Новости Ростова/161.ru" и "ЧТД". В тяжелом состоянии госпитализированы еще три пассажира автомобиля Kia, из них двое - дети.

По информации ГБДД, на перекрестке не работал светофор, военный грузовик с буквой V на корпусе не пропустил на повороте гражданский автомобиль и врезался в него.

Уже третье за лето смертельное ДТП в России с участием военных

С начала полномасштабного вторжения в Украину в России неоднократно происходили ДТП с участием военных. Несколько дней назад в селе Березовка Борисовского района  Белгородской областитанк переехал автомобиль "Нива", в результате погиб 73-летний водитель машины. По данным СМИ, легковая машина двигалась по главной дороге, соблюдая правила дорожного движения, а танк, вопреки ПДД, не уступил ей дорогу. Журналисты со ссылкой на очевидцев сообщают, что экипаж танка "находился в невменяемом состоянии". Судя по опубликованным в Telegram-каналах фотографиям, танк после ДТП остановился в ста метрах от автомобиля.

В начале июня в Грайворонском районе Белгородской области российский танк раздавил автомобиль и попытался скрыться с места ДТП. Как и в инциденте в Березовке, водитель легковой машины погиб. Издание "Пепел" со ссылкой на свидетелей аварии сообщало, что военные в танке были пьяны. Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заблокировал в социальной сети "ВКонтакте" пользователя, который спросил его об этом ДТП.

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