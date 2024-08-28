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В Ростовской области после удара БПЛА горит нефтебаза

Олег Соколенко
28 августа 2024 г.

Ростовская область подверглась атаке дронов. По данным российских Telegram-каналов, в результате на нефтебазе под городом горит несколько цистерн с топливом. Сообщается об атаках БПЛА также на два других региона России.

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Пожар на нефтебазе в Пролетарске не могут потушить уже 10 дней
Пожар на нефтебазе в Пролетарске не могут потушить уже 10 днейФото: Planet Labs PBC/AP/dpa/picture alliance

Ростовская область в ночь на среду, 28 августа подверглась атаке дронов. Губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале написал, что в небе над регионом было сбито четыре беспилотника. По предварительным данным Голубева, пострадавших нет.

Между тем, российские Telegram-каналы "Осторожно, новости" и "Это Ростов новости" сообщают, что на нефтебазе под городом Каменск-Шахтинский горит несколько цистерн с топливом. Местные жители, передают СМИ, перед тем, как вспыхнул пожар, слышали "характерный звук БПЛА и взрыв". Telegram-каналы также публикуют видеозапись, предположительно горящей нефтебазы.

Ранее той же ночью глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке дронов на село Курковичи и о том, что пострадали три человека. Агентство ТАСС также пишет, что в Воронежской области силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа, он упал "рядом с взрывоопасным объектом". Из-за этого были временно эвакуированы жители двух сел, они возвращаются в свои дома, сообщил губернатор области Александр Гусев.

Пожар на другой нефтебазе не могут потушить больше недели

18 августа от удара украинского дрона загорелась нефтебаза в другом городе Ростовской области - Пролетарске. Тогда загорелось около 20 цистерн с дизельным топливом объемом 5000 кубометров каждая. Пожарные уже десять дней не могут потушить огонь. Местные жители жалуются на дым, из-за которого трудно дышать. В Роспотребнадзоре заявляют, что вредных веществ в воздухе не больше нормы.

На минувшей неделе нефтебазу в Пролетарске вновь атаковал беспилотник. Предположительно, целью атаки были цистерны с керосином, до которых огонь пока не дошел.

На фоне пожара на складе топлива местные власти отменили празднование Дня города и столетия Пролетарского района. По данным СМИ, в Ростовской области начали массово продавать нефтехранилища и нефтеперерабатывающие заводы.

 

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