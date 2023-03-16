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Горящее здание на территории погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону
Огонь распространился на площади более 800 квадратных метровФото: Sergey Pivovarov/REUTERS
ОбществоРоссия

В Ростове‑на‑Дону загорелось здание погрануправления ФСБ

Даниил Сотников
1 ч. назад

По версии властей, взрыв и пожар в погрануправлении в Ростовской области произошел из-за короткого замыкания.

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В Ростове-на-Дону в четверг, 16 марта, произошел пожар в здании, принадлежащем региональному управлению Пограничной службы ФСБ. Очевидцы также сообщили о сильном взрыве перед возгоранием.

Пожар начался в хозяйственном помещении, после чего огонь распространился на площади более чем 800 квадратных метров. Telegram-канал Baza опубликовал видео, снятое очевидцем из соседнего здания. По его словам, перед пожаром в помещении ФСБ произошел сильный взрыв. "Только что взорвалось, прямо на моих глазах", - говорит мужчина на видео. Позже в Telegram-каналах появилось видео с камеры видеонаблюдения, на которое попал момент взрыва.

Власти назвали причиной пожара короткое замыкание

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, причиной возгорания стало, по предварительным данным, короткое замыкание. Из-за распространения огня взорвались емкости с горюче-смазочными материалами, пояснил Голубев. В свою очередь МЧС сообщило, что на складе оружия ФСБ загорелся силовой кабель и пламя перекинулось на резервуары с 10 тоннами топлива.

Между тем источник местного издания "161" в силовых структурах рассказал, что на складе детонировали боеприпасы. Telegram-канал Shot также сообщил, что звуки взрывов продолжались во время пожара.

"В 12.20 в ремонтной мастерской гаражного бокса аппарата ПУ ФСБ России по Ростовской области произошло возгорание горюче-смазочных материалов, которое повлекло взрыв и частичное разрушение строения", - говорится в сообщении ФСБ.

В результате пожара один человек погиб, еще двое пострадали, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службах. К 16.00 по московскому времени пожар был полностью ликвидирован. 

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