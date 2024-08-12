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В Ростоке расследуют гибель украинца: вероятно убийство

Ольга Лебедева
12 августа 2024 г.

46-летний мужчина найден тяжело раненым в общежитии для беженцев и скончался до приезда скорой. Обстоятельства смерти указывают на убийство, заявила полиция.

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Общежитие для беженцев в Германии
Общежитие для беженцев в Германии, фото из архиваФото: Frederic Kern/Geisler-Fotopress/picture alliance

В центре размещения  беженцев в Ростоке на северо-востоке Германии погиб 46-летний украинец. Обстоятельства смерти указывают на вероятное убийство, сообщили в понедельник, 12 августа, управление полиции Ростока и прокуратура.

Уголовная полиция ведет расследование

Тяжело раненый мужчина был найден сотрудником службы безопасности в общежитии, который и вызвал скорую помощь. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть, указывается в заявлении.

Уголовная полиция расследует обстоятельства гибели украинца. Расследование находится на начальной стадии, поэтому предоставить дополнительные данные пока не представляется возможным.

В Германии уже более года отмечают рост числа нападений на беженцев и просителей убежища, а также на общежития для мигрантов.

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