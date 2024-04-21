В Россию отправились две правительственные делегации КНДР

В Россию отправились делегации Комитета сельского хозяйства и Министерства лесной промышленности КНДР. Контакты между двумя странами активизировались после визита Ким Чен Ына в РФ в сентябре и его встречи с Путиным.

В Россию отправились две правительственные делегации из Северной Кореи. Делегация от министерства лесной промышленности КНДР, которой руководит глава департамента Хан Ён Хо, вылетела из Пхеньяна в РФ в пятницу, 19 апреля, а представители Комитета сельского хозяйства во главе с его председателем Ли Чхоль Маном - в субботу, 20 апреля, передает агентство ТАСС.

Посольство России в Пхеньяне сообщило, что Ли Чхоль Мана ждет в РФ "насыщенная программа", которая включает переговоры с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, деловые встречи в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Федеральном агентстве по рыболовству. Кроме того, делегация посетит Федеральный исследовательский центр "Немчиновка", который занимается селекцией зерновых культур, и Российский государственный аграрный университет имени Тимирязева.

Агентство Reuters в связи с этим отмечает, что в КНДР продолжаются перебои с продовольствием - частично из-за санкций ООН, введенных в связи с северокорейской ракетно-ядерной программой, а частично в связи с вызванным непогодой неурожаем. В декабре на съезде правящей Трудовой партии Кореи северокорейский лидер Ким Чен Ын потребовал увеличить продуктивность сельского хозяйства в стране, за счет его технического переоснащения и совершенствования систем ирригации.

Сотрудничество между РФ и КНДР усилилось

Контакты между двумя странами активизировались после визита Ким Чен Ына в Россию в сентябре. Тогда он встретился на космодроме "Восточный" с президентом РФ Владимиром Путиным - два лидера договорились развивать сотрудничество в области военных и космических технологий - и посетил авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре, где производятся, в том числе, боевые самолеты.

После этого Россия и Северная Корея обменялись уже несколькими официальными делегациями. Кроме того, по данным Национальной разведывательной службы (НРС) Южной Кореи, с августа 2023 года Пхеньян отправил Москве около 1 млн артиллерийских снарядов, которые используются в войне в Украине. Ряд экспертов, ссылаясь на спутниковые снимки США, утверждают, что КНДР также передала российским военным баллистические ракеты. И Москва, и Пхеньян, категорически отвергают обвинения в такого рода поставках.

Между тем, 20 февраля агентство Bloomberg сообщило, что Путин в нарушение санкций Совбеза ООН подарил Ким Че Ыну на день рождения лимузин, стоимость которого может составлять более 400 тысяч долларов.