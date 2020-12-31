 В Россию возвращаются вытрезвители | Новости из Германии о России | DW | 01.01.2021

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Россия

В Россию возвращаются вытрезвители

Российские регионы с 1 января могут открывать платные медицинские вытрезвители. Полиции разрешили доставлять туда граждан в состоянии опьянения.

Человек, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, у продовольственного магазина в Москве

Человек, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, у продовольственного магазина в Москве

В России с пятницы, 1 января, разрешено открывать региональные вытрезвители, которые будут действовать "на основе государственно-частного партнерства". Соответствующие изменения в ряд законодательных актов подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В подобных учреждениях помощь будут оказывать лицам "в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения".

Как уточняет агентство "Интерфакс", помещать туда будут граждан в состоянии легкого и среднего опьянения, не нуждающихся в медицинской помощи. Правила работы таких учреждений должны быть утверждены при участии МВД, Минздрава и министерства труда и соцзащиты РФ.

Полиции разрешили доставлять в вытрезвители

Кроме того, Путин другим документом разрешил полицейским доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в больницы, но и в вытрезвители. Соответствующие поправки внесены в закон "О полиции".

Изменения были внесены на рассмотрение в Госдуму в 2019 году при участии первого зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского и главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна.

Поправки были приняты Госдумой 22 декабря 2020 года и одобрены Совфедом тремя днями позже - 25 декабря.

Ликвидировали в 2011 году

Система вытрезвителей существовала в СССР с 1930-х годов. В 1992 году вышло постановление, в соответствии с которым руководство работой вытрезвителей возложили на Минздрав, а органы внутренних дел выполняли обязанности по доставке в эти учреждения граждан. К середине октября 2011 года все специализированные медицинские вытрезвители на территории России были ликвидированы. В соответствии с законом "О полиции" граждан в состоянии сильного алкогольного опьянения должны были помещать в больницы.

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    Автор: Клаус Ульрих, Александра Ёлкина


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