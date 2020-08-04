Задержанные под Минском "бойцы ЧВК Вагнера" вернулись в Россию

Россияне, задержанные 29 июля под Минском, вернулись домой, сообщила в пятницу, 14 августа, Генпрокуратура РФ. По ее данным, в страну вернулись 32 человека из 33. Белорусские власти называли задержанных членами частной военной компании (ЧВК) Вагнера и подозревали в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов.

Передача россиян Москве произошла без предварительных условий, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на неназванный "информированный источник". По его словам, по возвращении на родину россиянам не грозит преследование.

Украина добивалась экстрадиции задержанных

Экстрадиция задержанных в Беларуси "членов ЧВК Вагнера" становится невозможной после передачи их России, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. "Если упомянутые граждане отбыли на территорию Российской Федерации, то предмет для дальнейшего диалога исчезает сам по себе", - сказал Енин в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу вечером.

Украина заявила, что задержанные принимали участие в боевых действиях на востоке страны, а девять из них являются украинскими гражданами. 12 августа Офис генерального прокурора Украины обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 человек, включая девятерых граждан Украины.

Ранее, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Александром Лукашенко вопросы, связанные с задержанием "бойцов ЧВК". Лукашенко 6 августа поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными. 9 августа Лукашенко заявил, что генпрокуроры Украины и РФ не приехали в Минск.

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