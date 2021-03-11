В российской оборонке запретят корпоративное использование WhatsApp

Все корпоративные и рабочие чаты сотрудников госкорпорации "Ростех", а также ее дочерних холдингов и компаний в ближайшее время должны быть переведены из WhatsApp на другоймессенджер. Об этом в четверг, 11 марта, сообщает РБК со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе (ОПК). При этом сотрудникам госкорпорации и ее предприятий не будет запрещено иметь WhatsApp на персональном телефоне и использовать его для личного общения, - пояснил источник.



По его словам, решение связано с изменениями, принятыми в политике конфиденциальности популярного мессенджера, в частности с передачей дополнительных персональных данных пользователей компании Facebook, которой принадлежит WhatsApp.



Второй источник РБК в сфере ОПК сообщил, что запрет на использование иностранных приложений в рабочих целях существовал всегда, но не все сотрудники уделяли ему должное внимание. По его словам, на рабочий компьютер просто невозможно было установить тот же WhatsApp. Но для ускорения коммуникации и собственного удобства многие сотрудники несанкционированно использовали Zoom, Skype, - пояснил он.

Пандемия обострила вопросы безопасности

Как заявил сотрудник предприятия, если до пандемии практически все совещания проходили офлайн, то в период пандемии большая часть мероприятий проводится в интернете."В связи с этим вопросы относительно безопасности и возможных утечек обострились, и руководство решило ужесточить запреты новыми распоряжениями", - заявил он.

Facebook купила WhatsApp в 2014 году за 19 млрд долл. В начале января 2021 года администрация мессенджера внесла в пользовательское соглашение пункт, согласно которому персональные данные пользователей WhatsApp предоставляются в распоряжение всех семейств приложений Facebook.

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