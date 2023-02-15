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Фото: picture-alliance/dpa/U. Deck
ПолитикаРоссия

В России журналистка Пономарева получила 6 лет за "фейки"

Сергей Ромашенко
42 мин. назад

Мария Пономаренко признана виновной в дезинформации о действиях российской армии. Помимо шести лет колонии ей на тот же срок запрещено заниматься журналистской деятельностью.

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Суд в Барнауле приговорил журналистку интернет-СМИ RusNews Марию Пономаренко к шести годам колонии по делу о распространении "фейков" о действиях российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК). В течение того же срока ей также запрещено заниматься журналистской деятельностью, сообщило RusNews в своем Telegram-канале в среду, 15 февраля.

"Я когда вижу по телевизору с украинской стороны призывы "бейте", с нашей призывы "бейте", мне непонятно. Мы в двадцать первом веке. Мы в каменном веке живем? Почему мы в 90-е Чечню не отпустили? Вы поддерживаете такие же инициативы у соседей, у себя запрещаете. Это лицемерие чистой воды", - заявила Мария Пономаренко в последнем слове.

Уголовное дело против журналистки было возбуждено из-за публикации 17 марта в Telegram-канале с 1,6 тыс. подписчиков. Претензии властей предположительно вызвали стали ее посты в Telegram-канале "Цензуры нет", где рассказывалось о людях, укрывавшихся в театре в украинском Мариуполе.

Дело против Пономаренко

В конце апреля суд в Санкт-Петербурге отправил Пономаренко в следственный изолятор в рамках дела о распространении "фейков" про действия российских вооруженных сил. В сентябре журналистка, находясь в СИЗО, вскрыла себе вены. По сведениям RusNews, она страдает клаустрофобией, у нее также диагностировано истерическое расстройство личности.

В ноябре суд перевел Пономаренко под домашний арест. В конце января нынешнего года девушка ночью ушла из дома и сама пришла в отдел полиции. По данным RusNews, причиной нарушения условий домашнего ареста стала неблагоприятная обстановка в доме - она поругалась с бывшим мужем, в квартире которого находилась под домашним арестом. Журналистку отвезли в суд, где ей была вновь избрана мера пресечения в виде содержания в СИЗО.

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