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Двое мужчин в военной форме стоят у белой фуры с надписью "Мобильный пункт отбора на военную службу по контракту"
Фото: Sergey Pivovarov/REUTERS
ПолитикаРоссия

В России завели первое дело за отказ участвовать в войне

Анна Мельникова
40 мин. назад

Против российского контрактника возбудили дело о неисполнении приказа, сообщил правозащитник Павел Чиков. Военному вменяют отказ от участия в боевых действиях.

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Против мужчины, служащего по контракту в российской армии, завели уголовное дело о неисполнении приказа в военное время. Это первый известный такой случай в России, пишет глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в четверг, 27 октября.

Чиков не раскрывает ни имя подследственного, ни регион, в котором он служил, ни дату возбуждения дела. Часть 2.1 статьи 332 УК РФ, которую вменяют военнослужащему, предусматривает от двух до трех лет лишения свободы за неисполнение приказа во время войны или отказ от участия в боевых действиях. Ее депутаты ввели в уголовный кодекс 24 сентября, вскоре после начала мобилизации в России.

Военный, ставший фигурантом этого дела, отказался от командировки на фронт, уточняет Чиков. Правозащитник также сообщал о первом уголовном деле против мобилизованного за оставление воинской части

После начала вторжения в Украину россиян стали особенно активно привлекать на службу по контракту.  Некоторые контрактники, попав на войну, подавали рапорты об отказе от участия в боевых действиях, сталкиваясь из-за этого с угрозами и насилием.

 

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