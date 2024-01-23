В РФ запатентован новый имитатор наземного ядерного взрыва

В России запатентован новый имитатор наземного ядерного взрыва, используемый для подготовки войск к боевым действиям в условиях применения ядерного оружия. Об этом сообщило во вторник, 23 января, агентство ТАСС со ссылкой на описание к патенту.

Разработку запатентовали ученые Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева. Фактически речь идет о бомбе, имитирующей ядерный взрыв в меньшем масштабе. "Цель полезной модели заключается в обеспечении наглядной имитации визуальных признаков - ударный эффект, световая вспышка и грибовидное пылевое облако наземного ядерного взрыва", - говорится в описании устройства.

ТАСС отмечает, что изобретение будет применяться в том числе на учениях и практических занятиях подразделений радиационной, химической, биологической наземной разведки по определению параметров и засечке эпицентра ядерного взрыва.

Это - не уникальное изобретение. По словам ученых, ранее в российской армии применялся имитатор ядерного взрыва ИУ-59, но он "морально устарел" и больше не производится. Другой аналог - также снятая с производства имитационная авиабомба ИАБ-500, которая, по словам ученых, не подходит для учений подразделений радиационной, химической и биологической разведки.

IISS: Война в Украине сделала ядерную доктрину РФ агрессивнее

На фоне развязанной Москвой войны в Украине в России на всех уровнях власти периодически звучат ядерные угрозы или намеки на возможность применить ядерное оружие. Накануне Международный институт стратегических исследований (IISS) выпустил доклад, в котором указал, что война в Украине подорвала доверие российского руководства к обычным вооружениям и повысила важность для Москвы нестратегического ядерного оружия (НСЯО) как средства сдерживания и победы над НАТО в потенциальном будущем конфликте.

Агрессивную ядерную доктрину России подпитывают представления руководства страны, согласно которым странам Запада не хватит воли, чтобы использовать ядерное оружие, а также способности принять масштаб жертв, пишут авторы доклада.

По оценкам аналитиков IISS, Россия может использовать НСЯО для контролируемой эскалации конфликта, либо для того, чтобы помешать США и НАТО вступить в конфликт, либо "принудить их к прекращению войны на российских условиях".

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