В России задерживают участников антивоенных акций

Во многих городах РФ вновь протестуют против объявленной Путиным мобилизации. Уже известно о задержаниях в Хабаровске, Чите, Иркутске, Улан-Удэ, Новосибирске, Томске и Барнауле.

Во многих российских городах проходят акции протеста против объявленной президентом страны Владимиром Путиным "частичной мобилизации", силовики задерживают участников. По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо" , к 16.15 мск субботы, 24 сентября, задержан уже 141 человек. Среди прочего, известно о задержаниях в Хабаровске, Чите, Иркутске, Улан-Удэ, Новосибирске, Томске и Барнауле.

"В Новосибирске на акции против могилизации полиция окружает протестующих, которые мирно водили хоровод. В Томске людей уводят под руки", - написало в Telegram демократическое молодежное движение "Весна", которое во второй раз анонсировало протесты против мобилизационной кампании. Активисты призвали жителей Москвы и Санкт-Петербурга "выходить за тех, кого прямо сейчас избивают в регионах".

В ходе протестов 21 сентября задержано более 1300 человек

Первая волна протестов против мобилизации на войну в Украине прошла 21 сентября, в день заявления президента РФ Владимира Путина. По данным "ОВД-Инфо", в 39 городах России полиция задержала более 1300 человек. Большинство задержаний произошли в Москве и Санкт-Петербурге, в некоторых отделах полиции задержанным прямо на месте вручали повестки в военкомат.

"Могилизация активно идет по всей стране. Уже скоро тысячи наших мужчин могут отправиться на фронт. Мы можем и должны выступить против!" - заявила "Весна" на следующий день, призвав россиян выйти на новую акцию 24 сентября.

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