В России заблокирован сайт "Кавказский узел"

Российское региональное интернет-СМИ "Кавказский узел", освещающее новости российского Северного Кавказа, включая Чечню, в среду, 16 марта сообщило о блокировке в России. Как следует из реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора (РКН), решение о блокировке принято по требованию генпрокуратуры РФ.

В издании, учрежденным правозащитным обществом "Мемориал", отметили, что более 20 лет работали "не для того, чтобы в одночасье бросить свое правое дело и перестать информировать" читателей о событиях на Кавказе и юге России, и призвали скачать приложение "Кавказского узла", использовать VPN и подписаться на соцсети издания.

"Больше 20 лет мы работали не для того, чтобы в одночасье бросить свое правое дело и перестать информировать вас о событиях в наших с вами регионах. Блокировка сайта не означает, что мы опускаем руки. Мы не отказываемся от честных новостей и для нас самое главное - быть с вами, дорогие читатели", - говорится в заявлении редакции.

Издание "ЮграПРО" прекращает деятельность

О прекращении деятельности 16 марта объявило и сетевое издание "ЮграПРО"). "Мы долгое время делали все возможное для того, чтобы у жителей Ханты-Мансийского автономного округа была возможность получения объективной информации о происходящих в регионе и стране событиях. Но дальнейшая наша работа, в существующих условиях, сопряжена с огромным количеством ограничений, которые делают ее бессмысленной и опасной", - говорится в сообщении, выложенном на сайте издания.

В сообщении также отмечается, что после российского вторжения в Украину "в адрес редакции со стороны силовых структур начали поступать требования о снятии ранее опубликованных материалов". Как сообщает "Сибирь.Реалии", накануне ночью домой к главному редактору "ЮграПРО" Евгению Лебедько приходили сотрудники ФСБ. Они просили удалить материалы, опубликованные до принятия закона о "дискредитации Вооруженных сил РФ", но относящиеся к теме.

В России после начала войны в Украине заблокировано уже множество независимых СМИ под предлогом распространения ложной информации о "специальной военной операции". Некоторые издания в результате прекратили работу.

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