В России заблокирован сайт центра "Досье" Ходорковского

В России заблокирован сайт расследовательского центра "Досье" по требованию Таганского районного суда Москвы. Об этом команда проекта сообщает в пятницу, 30 июля.

Российские ведомства не присылали никаких требований или уведомлений, отметили в центре. "Формальную причину блокировки мы не знаем. Но она и не важна: нас заблокировали не за какие-либо нарушения, а за то, что мы рассказываем правду о противоправных делах сотрудников ФСБ, приближенных Владимира Путина и чиновников, а они - злопамятные ребята", - резюмировала команда проекта.

В последние дни в России участились резонансные случаи блокировки сайтов. Так, несколькими часами ранее стало известно, что Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного проекта Gulagu.net на территории страны. А 26 июля ведомство заблокировало почти 50 сайтов, связанных с оппозиционером Алексеем Навальным и его сторонниками.

Расследования центра "Досье"

Центр "Досье" является некоммерческим проектом бывшего главы российской нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского. Среди расследований центра - материалы о налоговых манипуляциях в США жены пресс-секретаря президента РФ Татьяны Навки, о гибели российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской Республике, а также о сотруднике Главного управления Генштаба ВС России Анатолии Чепиге, известном как "Руслан Боширов" и подозреваемом в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.

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