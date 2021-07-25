В России за сутки выявили более 24 тысяч заражений коронавирусом

В России за последние 24 часа зафиксированы 24 072 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в воскресенье, 25 июля. Таким образом, общее число инфицированных с начала пандемии в стране, по данным министерства здравоохранения РФ, превысило 6,126 млн человек.

Среди регионов с наибольшим числом новых пациентов по-прежнему выделяется Москва. Там выявили 3406 новых заражений. В Московской области - 2191, в Санкт-Петербурге - 1934. Еще 534 пациента с коронавирусом за прошедшие сутки зарегистрировали в Нижегородской области и 491 - в Свердловской.

По данным онлайн-издания РБК, у 9,8 процентов носителей инфекции, выявленных за последние сутки, никаких симптомов болезни не проявлялось. Жертвами пандемии в России, по официальной статистике, за последние 24 часа стали 779 человек. Таким образом, число летальных исходов за этот период увеличилось в стране до 153,8 тысяч человек.

Ситуация с коронавирусом в Германии

Между тем в Германии, население которой составляет 83,1 млн человек, Институт имени Роберта Коха (RKI) выявил за сутки, с 24 по 25 июля, 1387 новых случаев заражения коронавирусом. Ровно неделю назад суточный прирост заражений в ФРГ составил 1292 случая. За минувшие сутки в ФРГ скончались четыре человека, которым ранее был поставлен диагноз COVID-19.

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