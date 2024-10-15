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В РФ за полгода по уголовным делам осудили 6088 военных

Евгений Жуков
15 октября 2024 г.

В России за полгода осудили свыше 6 тысяч военных по уголовным делам. Это наивысший показатель как минимум с 2011 года, когда начали вести соответствующую статистику, пишет "Верстка".

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Гарнизонный военный суд в Москве
Гарнизонный военный суд в МосквеФото: DW

Число военных, осужденных в России по уголовным делам, за первые шесть месяцев 2024 года достигло самого высокого показателя за все время наблюдений, то есть как минимум с 2011 года. Как пишет во вторник, 15 октября, издание "Верстка", опираясь на данные Судебного департамента при Верховном суде, за первую половину текущего года российские гарнизонные военные суды вынесли по уголовным делам приговоры 6088 военным.

Этот показатель, отражающий число осужденных по всем составам преступлений УК РФ, вырос более чем в два раза по сравнению с тем же периодом 2023 года (2726 приговоров), когда было зафиксировано максимальное число приговоров военнослужащим по уголовным делам за последние 11 лет - больше было осуждено только в первом полугодии 2012 года (2789).

Рекордного значения за время ведения статистики в первом полугодии 2024 года достигло также число реальных сроков - их получили 2908 человек, то есть почти половина всех осужденных военных, отмечает "Верстка". Это в 3,5 раза больше, чем за первые шесть месяцев 2023 года, и почти равняется данным за весь прошлый год - тогда к лишению свободы приговорили 3021 военного.

В конце 2023 года "Медиазона" сообщала, что в российские военные суды поступило 4121 уголовное дело о самовольном оставлении части после начала мобилизации в сентябре 2022 года, причем большинство таких дел заканчивались условным сроком - на тот момент уже были вынесены судебные решения по 3470 из них.

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