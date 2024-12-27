В РФ за год - штрафы на 25 млн рублей за "пропаганду ЛГБТ"

Среди оштрафованных за "пропаганду ЛГБТ" - более 71 граждан России и других государств, а также 20 юридических лиц. Наказания за "гей-пропаганду" применяют в РФ уже более десяти лет.

В уходящем году российские суды выписали штрафы за "пропаганду ЛГБТ" на общую сумму не менее 25 млн рублей, сообщило в пятницу, 27 декабря, издание "Верстка" со ссылкой на результаты анализа материалов дел на сайтах районных судов и мировых судей.

Среди наказанных - 71 гражданин РФ и других государств, а также 20 юридических лиц. Не менее четырех иностранных гражданин были депортированы - трое мужчин и одна трансгендерная женщина. В 13 случаях судьи обнаружили недостатки в протоколах и вернули дела в полицию. Три дела были прекращены, еще три штрафа отменили по апелляции.

Статьи КоАП для наказаний

В 2024 году правоохранительные органы использовали для наказания две статьи КоАП. По статье 6.21.2 (Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол) санкции применялись к онлайн-кинотеатрам и телеканалам за отсутствие маркировки "запрещено для детей" на фильмах и клипах, содержащих сцены однополых сексуальных отношений. Штраф по этой статье может достигать 4 млн рублей, суд также может приостановить деятельность платформы.

Статья 6.21 (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения) в 2024 году применялась значительно шире. Наказывали за публичное признание гомосексуальной ориентации, лайки на видео в соцсетях, изображения с радужным флагом, сохраненные музыкальные клипы с однополыми поцелуями, "немужскую" одежду и ярко окрашенные волосы. По закону, штраф за "ЛГБТ-пропаганду" составляет до 400 тысяч рублей для физически лиц и до 800 тысяч рублей для должностных.

Более 10 лет преследований за "гей-пропаганду"

Наказания за "гей-пропаганду" применяют в России уже более 10 лет, но до декабря 2022 года запрет распространялся лишь на несовершеннолетних. С конца 2022 года он стал всеобщим. Судьи аргументируют свои решения указом президента РФ Владимира Путина об основах государственной политики, согласно которому "идеологическое и психологическое воздействие на граждан" ведет к насаждению "чуждой российскому народу и разрушительной для общества системы идей и ценностей", пишет "Верстка".

В декабре 2022 года Путин подписал закон о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и трансгендерного перехода. Осенью 2023 года Верховный суд РФ признал несуществующее "международное общественное движение ЛГБТ" экстремистской организацией, запретив его деятельность и демонстрацию символики на территории России. После этого по стране прокатилась волна проверок клубов, организующих квир-мероприятия. Из-за усиления репрессий многие ЛГБТ-активисты покинули Россию, а ряд гей-клубов прекратил деятельность.