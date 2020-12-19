 В России выявлено почти 29 тысяч новых инфицированных коронавирусом | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 20.12.2020

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Коронавирус

В России выявлено почти 29 тысяч новых инфицированных коронавирусом

В Москве заметили ослабление прироста новых случаев заражения по сравнению с прошлой неделей. С начала пандемии в российской столице коронавирусом заразились, по официальным данным, почти 736 тысяч человек.

На улицах Москвы

За минувшие сутки в России выявлено 28 948 новых случаев коронавируса, общий показатель с начала пандемии возрос до 2 848 377. При этом число летальных исходов от пневмонии COVID-19 увеличилось на 511 до 50 858, сообщил оперативный штаб в Москве в воскресенье, 20 декабря.

Наибольшее число инфицированных при этом зарегистрировано в Москве (7263), Санкт-Петербурге (3759) и Московской области (1539), указывается далее. 

Между тем в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве заметили ослабление прироста новых случаев заражения. "За прошедшую неделю по сравнению с предыдущей в столице наблюдается отрицательный прирост новых заболевших. За последние сутки госпитализировано 1574 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 489 человек", - цитирует "Интерфакс" заявление представителя штаба. В общей сложности с начала пандемии в Москве выявлено 735 900 инфицированных, 10 394 человека скончались от COVID-19.

Новые данные по Украине и Германии

Число случаев заражения коронавирусом в Украине за сутки возросло на 8325 до 964 448. "В частности, заболели 443 ребенка и 306 медработников. За прошедшие сутки госпитализированы - 3 037 человек", - сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook. Наибольшее число подтвержденных случаев выявлено в Одесской (814), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях, а также в Киеве (756). От последствий коронавирусной инфекции в Украине за прошедшие 24 часа скончались 116 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии тем самым увеличилось до 16 585.

В Германии за минувшие 24 часа зафиксировано 22 771 новых инфицированных, тем самым общий показатель случаев заражения коронавирусом в стране составил 1 494 009, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Число скончавшихся от COVID-19 за сутки увеличилось на 409 до 26 049.

Средний показатель новых заражений за последние семь дней на 100 тысяч жителей по всей Германии, по данным RKI, возрос до максимального значения с начала пандемии - 192,2. Критическим считается рубеж в 50 инфицированных за семь дней на 100 тысяч жителей. Индекс репродукции коронавируса (R) в ФРГ в тот же день составил 1,06 (накануне - 1,05). Это означает, что 100 инфицированных заражают 106 здоровых людей.

В США - более 403 тысяч новых инфицированных за сутки

Между тем в США за прошедшие сутки выявлено 403 359 новых случаев заражения коронавируса, сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). При этом ранее показатели суточного прироста не превышали 250 тысяч человек.

В CDC указали, что скачок связан с изменением методики подсчета инфицированных в Техасе, на который приходится более 184 тысяч новых заражений за минувшие 24 часа. В этом штате теперь учитывают не только подтвержденные тестами случаи (13,3 тысячи), но и предположительные (171,5 тысячи). Кроме того, сообщается, что за сутки в США от COVID-19 скончались 2756 человек, увеличив общий показатель летальных исходов до 312 636. Всего с начала пандемии в США официально зарегистрировано 17,658 миллиона случаев инфицирования коронавирусом.

Глобальная статистика Университета Джона Хопкинса

Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом во всем мире с начала пандемии составляет более 76,347 миллиона, следует из данных американского Университета Джона Хопкинса по состоянию на 13.00 мск. От последствий коронавирусной инфекции в мире скончались 1,687 миллиона человек, выздоровели около 43,089 миллиона человек. Больше всего инфицированных выявлено в США, Индии и Бразилии. Россия находится на четвертом месте, а Германия - на 11-ом месте. 

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    Автор: Марина Барановская


 

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