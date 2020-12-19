В России выявлено почти 29 тысяч новых инфицированных коронавирусом

За минувшие сутки в России выявлено 28 948 новых случаев коронавируса, общий показатель с начала пандемии возрос до 2 848 377. При этом число летальных исходов от пневмонии COVID-19 увеличилось на 511 до 50 858, сообщил оперативный штаб в Москве в воскресенье, 20 декабря.
Наибольшее число инфицированных при этом зарегистрировано в Москве (7263), Санкт-Петербурге (3759) и Московской области (1539), указывается далее.
Между тем в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве заметили ослабление прироста новых случаев заражения. "За прошедшую неделю по сравнению с предыдущей в столице наблюдается отрицательный прирост новых заболевших. За последние сутки госпитализировано 1574 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 489 человек", - цитирует "Интерфакс" заявление представителя штаба. В общей сложности с начала пандемии в Москве выявлено 735 900 инфицированных, 10 394 человека скончались от COVID-19.
Новые данные по Украине и Германии
Число случаев заражения коронавирусом в Украине за сутки возросло на 8325 до 964 448. "В частности, заболели 443 ребенка и 306 медработников. За прошедшие сутки госпитализированы - 3 037 человек", - сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook. Наибольшее число подтвержденных случаев выявлено в Одесской (814), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях, а также в Киеве (756). От последствий коронавирусной инфекции в Украине за прошедшие 24 часа скончались 116 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии тем самым увеличилось до 16 585.
В Германии за минувшие 24 часа зафиксировано 22 771 новых инфицированных, тем самым общий показатель случаев заражения коронавирусом в стране составил 1 494 009, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Число скончавшихся от COVID-19 за сутки увеличилось на 409 до 26 049.
Средний показатель новых заражений за последние семь дней на 100 тысяч жителей по всей Германии, по данным RKI, возрос до максимального значения с начала пандемии - 192,2. Критическим считается рубеж в 50 инфицированных за семь дней на 100 тысяч жителей. Индекс репродукции коронавируса (R) в ФРГ в тот же день составил 1,06 (накануне - 1,05). Это означает, что 100 инфицированных заражают 106 здоровых людей.
В США - более 403 тысяч новых инфицированных за сутки
Между тем в США за прошедшие сутки выявлено 403 359 новых случаев заражения коронавируса, сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). При этом ранее показатели суточного прироста не превышали 250 тысяч человек.
В CDC указали, что скачок связан с изменением методики подсчета инфицированных в Техасе, на который приходится более 184 тысяч новых заражений за минувшие 24 часа. В этом штате теперь учитывают не только подтвержденные тестами случаи (13,3 тысячи), но и предположительные (171,5 тысячи). Кроме того, сообщается, что за сутки в США от COVID-19 скончались 2756 человек, увеличив общий показатель летальных исходов до 312 636. Всего с начала пандемии в США официально зарегистрировано 17,658 миллиона случаев инфицирования коронавирусом.
Глобальная статистика Университета Джона Хопкинса
Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом во всем мире с начала пандемии составляет более 76,347 миллиона, следует из данных американского Университета Джона Хопкинса по состоянию на 13.00 мск. От последствий коронавирусной инфекции в мире скончались 1,687 миллиона человек, выздоровели около 43,089 миллиона человек. Больше всего инфицированных выявлено в США, Индии и Бразилии. Россия находится на четвертом месте, а Германия - на 11-ом месте.
Смотрите также:
-
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Европу захлестнула вторая волна коронавируса
С приходом осени число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией резко взмыло вверх: к ноябрю во многих государствах Европы ежедневный прирост исчислялся десятками тысяч случаев. На фоне всплеска заболеваний COVID-19 все больше стран вновь стали вводить многочисленные ограничения, пытаясь замедлить распространение коронавируса и предотвратить коллапс системы здравоохранения.
-
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Германия: мягкий локдаун
К началу ноября в Германии был установлен новый антирекорд числа заражений - суточный прирост инфицированных SARS-CoV-2 превысил отметку в 20 тысяч. Пытаясь его уменьшить, власти со 2 ноября ввели мягкий локдаун. Канцлер Ангела Меркель призвала жителей страны к пониманию необходимости введенных противоэпидемиологических мер. К середине ноября суточные показатели стали снижаться.
-
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Германия: клубы и спортзалы закрыты, рестораны работают только навынос
Мягкий или частичный локдаун в Германии в основном коснулся сферы досуга и развлечений: закрыты клубы, дискотеки, спортзалы и театры; рестораны, кафе и бары могут торговать только навынос. Школы и детские сады продолжают работать. Ограничения предположительно будут действовать до конца ноября.
-
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Маски: неизменный атрибут осеннего гардероба
Одним из главных требований социального дистанцирования в Германии остается ношение защитных масок. Во многих немецких городах их теперь нужно носить не только в общественном транспорте, но и на оживленных улицах. За нарушение этого правила предусмотрены штрафы от 50 до 250 евро - в зависимости от федеральной земли.
-
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Россия: антирекорды числа заражений и летальных исходов
Суточные показатели прироста заражений коронавирусом в РФ к ноябрю превысили 22 тысячи. 17 ноября в стране был зафиксирован антирекорд смертности - от последствий COVID-19 за сутки умерли 442 человека. Регионы с трудом справляются со второй волной: СМИ пишут о том, что в некоторых больницах койки и раскладушки ставят в коридорах, больным не хватает кислорода, а скорую приходится ждать сутками.
-
Как Европа борется со второй волной коронавируса
В Москве - одни из самых суровых ограничений в РФ
Несмотря на антирекорды числа зараженных SARS-CoV-2, локдаун в РФ пока объявлять не собираются, вводя точечные ограничения на уровне регионов. Одни из самых суровых - в Москве. С 13 ноября столичные бары и рестораны не могут работать по ночам, вузы переведены на удаленку, запрещено посещение "культурных, выставочных, просветительских мероприятий". Ограничения продлятся до 15 января 2021 года.
-
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Беларусь: массовые демонстрации в условиях пандемии
На фоне роста заражений SARS-CoV-2 в Беларуси ее жители продолжают выходить на многотысячные акции протеста. Лукашенко уже обвинил протестующих в том, что их действия осложняют борьбу с COVID-19. О массовых задержаниях и арестах демонстрантов и об антисанитарных условиях в СИЗО власти умалчивают. К 14 ноября суточный прирост заболеваний превысил 1200 случаев. Многие считают статистику заниженной.
-
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Украина: киноиндустрия и ресторанный бизнес боятся не пережить локдаун выходного дня
Уровень суточных заражений коронавирусом в Украине к середине ноября достиг максимума с начала пандемии, превысив 12 тысяч. В стране введен локдаун выходного дня: по субботам и воскресеньям работают только продовольственные магазины, аптеки, транспорт и заправки. Рестораны, бары и кафе могут торговать навынос. Рестораторы, представители киноиндустрии и сферы торговли опасаются за свой бизнес.
-
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Австрия: жесткий локдаун до 6 декабря
В борьбе с коронавирусом австрийские власти ввели жесткий локдаун. С 17 ноября по 6 декабря выходить из дома разрешается только по определенным причинам - например, для посещения продуктовых магазинов и аптек, поездок на работу, на прием к врачу. Разрешены также прогулки и пробежки. Все магазины за исключением супермаркетов закрыты, аптеки, банки и автозаправки продолжат работать.
-
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Франция: больных COVID-19 отправляют на лечение в Германию
Франция находится на четвертом месте в мире по уровню распространения коронавируса. С начала пандемии здесь выявлено 1,9 млн заражений. Система здравоохранения страны перегружена, некоторых пациентов перевозят на лечение в ФРГ. С конца октября в стране действует локдаун. Жителям отводится один час в день, чтобы сходить в магазин, к врачу или прогуляться в радиусе не более одного километра от дома.
-
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Швеция: коронавирус стал третьей по распространенности причиной смерти
В первом полугодии 2020 года последствия заражения коронавирусом стали третьей по распространенности причиной смерти в Швеции. Около 10 процентов от общего числа умерших в стране скончались от последствий COVID-19, говорится в отчете Минздрава.
-
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Италия: объятия с родителями через пластиковую штору
Италия входит в десятку стран, наиболее пострадавших от коронавируса. Число заражений с начала пандемии превысило миллион. С ноября в стране действует комендантский час. Территория Италии разделена на три зоны риска, в регионах "красной зоны" - частичный локдаун. Многие дома престарелых закрыты для посещения. В одном из них оборудовали комнату с пластиковыми шторами, чтобы люди могли обняться.
-
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Дания: жертвами коронавируса стали норки
Власти Дании распорядились уничтожить всех норок на фермах страны. Причиной стал обнаруженный у норок мутировавший коронавирус SARS-CoV-2, который распространяется на людей и снижает способность к образованию антител. Дания является крупнейшим в мире производителем меха норки. В стране работают 1139 норковых ферм, на которых в сумме живут около 15-17 миллионов норок.
-
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Свет в конце туннеля: вакцины от коронавируса могут появиться уже в начале 2021 года
Немецкая фармацевтическая компания BioNTech и американская корпорация Pfizer 9 ноября объявили о том, что разработанная ими вакцина показала эффективность в 90%. Неделей спустя о 95-процентной действенности своей вакцины заявила американская фирма Moderna. Обе компании намерены подать в США заявку об ускоренной регистрации препарата. Есть надежда, что уже в начале 2021 года вакцина будет доступна.
Автор: Марина Барановская