 В России от COVID-19 скончалось более 24 тысяч человек | Новости из Германии о России | DW | 17.10.2020

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Россия

В России от COVID-19 скончалось более 24 тысяч человек

В России по состоянию на 17 октября от последствий коронавирусной инфекции скончались 24 002 пациента. Германия обновила антирекорд по суточному приросту инфицированных вирусом SARS-CoV-2 .

Дезинфекция на Ярославском вокзале в Москве

Дезинфекция на Ярославском вокзале в Москве

В России за минувшие сутки выявлено 14 922 новых случая коронавируса, сообщил федеральный оперативный штаб в субботу, 17 октября. Это чуть ниже суточного максимума, зафиксированного днем ранее, когда прирост составил 15 150 инфицированных. В целом по России с начала пандемии коронавирусом заразились уже 1 384 235 человек.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве (+4648), Санкт-Петербурге (+659) и Подмосковье (+458). Оперативный штаб также сообщил, что за последние сутки умерли 279 человек, у которых был подтвержден коронавирус. Всего с начала пандемии от последствий коронавирусной инфекции скончались 24 002 пациента.

В Германии установлен новый антирекорд

В Германии установлен новый антирекорд по суточному приросту инфицированных - 7830 человек, сообщил Институт имени Роберта Коха утром 17 октября. Это самый высокий показатель с начала пандемии. Днем ранее в ФРГ было зафиксировано 7334 новых случая инфекции. В прошлую субботу в ФРГ был выявлен 4721 новый случай коронавируса.

Нынешние показатели можно сравнивать с показателями начала пандемии лишь условно, поскольку сейчас в Германии тестируют значительно больше людей, а, следовательно, выявляют и больше инфицированных, отмечает агентство dpa.

С начала пандемии в Германии зафиксировано как минимум 356 378 случаев коронавируса, в том числе 9767 с летальным исходом.

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    Автор: Марина Барановская


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