В России вспоминают Бориса Немцова

В Москве на Большом Москворецком мосту люди в воскресенье, 27 февраля, с раннего утра возлагают цветы у народного мемориала на месте гибели российского оппозиционного политика Бориса Немцова, застреленного семь лет назад.

Массовые акции в российской столице в настоящее время запрещены, но к возложению цветов полиция относится терпимо. Чтобы отдать дань памяти Бориса Немцова, на Большой Москворецкий мост пришли послы ряда стран Запада, в том числе посол США Джон Салливан. Несколько человек, вышедшие на улицу с антивоенной символикой, задержаны. Друг и соратник Немцова Илья Яшин считает, что силовики опасаются перерастания возложения цветов в антивоенный митинг в столице.

В день памяти Бориса Немцова акции в его честь прошли в ряде крупных городов России – Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре. В Омске во время пикета в память Бориса Немцова, в котором приняли участие свыше 100 человек, полицией задержан практически каждый десятый. Главный лозунг мероприятия – "Омск против войны с Украиной". Трех человек задержали еще до начала акции, сообщил корреспондент проекта "Сибирь.Реалии".

Заказчики преступления до сих пор не установлены

По обвинению в убийстве Бориса Немцова, застреленного на Большом Москворецком мосту поздно вечером 27 февраля 2015 года, были осуждены пять уроженцев Чечни, среди которых есть бывшие офицеры МВД. Соратники оппозиционера не считают убийство расследованным, поскольку заказчик преступления до сих пор не выявлен. По меньшей мере политическую ответственность за убийство несет президент Владимир Путин, считают они.

Немцов начал заниматься политической деятельностью в конце 1980-х годов. Он занимал должности губернатора Нижегородской области, первого вице-премьера. С 2000-х годов находился в жесткой оппозиции Владимиру Путину. В 2014 году стал одним из организаторов маршей мира, участники которых выражали протест против российской агрессии по отношению к Украине.

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