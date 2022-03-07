 В России впервые применили новую статью о дискриминации военных | Новости из Германии о России | DW | 07.03.2022

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Россия

В России впервые применили новую статью о дискриминации военных

Активистку Ирину Шумилову из Костромы суд оштрафовал на 30 тысяч рублей после одиночного пикета.

Задержание в Казани участника антивоенного протеста, 6 марта 2022 года

Задержание участника одного из антивоенных протестов в России

В России впервые оштрафовали гражданина по статье о дискриминации вооруженных сил страны: активистку Ирину Шумилову, вышедшую на одиночный пикет, суд в Костроме обязал выплатить 30 тысяч рублей. Об инциденте в воскресенье, 6 марта, сообщила пресс-служба УМВД России по Костромской области.

По ее информации, 21-летняя женщина провела "одиночный пикет, в ходе которого демонстрировала плакат, содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации". Имя активистки при этом в сообщении не упоминается.

Со своей стороны, руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, указав, что речь идет именно о Шумиловой, назвал меру, избранную судом, "первым штрафом в рамках военной цензуры". В своем Telegram-канале правозащитник написал, что после суда полицейский предупредил девушку, что наказание по вышеназванной статье грозит "даже за размещение информации о задержании на антивоенном мероприятии", поскольку само слово "антивоенный" якобы является призывом. Сам Чиков, однако, считает последнее утверждение спорным.

Наказание за дискредитацию ВС РФ

Поправки в Кодекс об административных нарушениях РФ, усиливающие ответственность за распространение информации о действиях Вооруженных сил РФ, которую власти сочтут фейком, а также за публичные призывы к введению санкций против России, депутаты Госдумы РФ приняли 4 марта сразу в трех чтениях.

Согласно новой норме, "публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил РФ", будет наказываться штрафом от 700 тыс. до 1,5 млн рублей". Кроме того, возможно лишение свободы на срок до трех лет. В отдельных случаях срок лишения свободы может составить до 15 лет.

После принятия этих поправок целый ряд зарубежных СМИ, в том числе BBC, Bloomberg и CNN, объявили, что приостанавливают свою деятельность в России.

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