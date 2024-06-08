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В России возбуждены уголовные дела против 25 "иноагентов"

Сергей Ромашенко
8 июня 2024 г.

Фигурантов новых уголовных дел обвиняют в несоблюдении требований о маркировке материалов. На данный момент в российский реестр включены 606 "иноагентов".

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В России возбуждены уголовные дела против 25 "иноагентов"
В России возбуждены уголовные дела против 25 "иноагентов"Фото: DW

В России возбуждены уголовные дела в отношении 25 человек по обвинению в несоблюдении требований о маркировке материалов "иноагента". В целом Роскомнадзор передал в Следственный комитет России информацию о 45 лицах, внесенных в реестр "иностранных агентов" и не соблюдающих требования о маркировке, сообщили в субботу, 8 июня, российские СМИ со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Против кого именно возбуждены уголовные дела, не уточняется. Сейчас в российском реестре числятся 606 "иноагентов", том числе 52 ресурса, 92 юридических лица, 34 объединения без образования юридических лиц и 428 человек.

Протоколы Роскомнадзора

Сообщается, что в текущем году Роскомнадзор составил 180 протоколов за отсутствие маркировки в материалах "иноагентов", суды назначили по ним штрафы на общую сумму более 7,1 млн рублей.

Первое в России уголовное дело против "иноагента" было возбуждено в феврале прошлого года. Обвиняемый - тверской активист, координатор движения "Голос" Артем Важенков - покинул Россию, следствие по его делу в настоящее время приостановлено.

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