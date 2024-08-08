В России вновь перестал открываться YouTube

Видеохостинг YouTube перестал открываться в России. О проблемах в работе портала в четверг, 8 августа, сообщают жители многих регионов, причем он не открывается как на компьютерах, так и через мобильные устройства.

Сбои в работе YouTube подтверждают различные российские сервисы мониторинга, в частности, сайт "Сбой.рф". Согласно его данным, больше всего жалоб поступает от жителей Москвы (21 процент) и Санкт-Петербурга (8 процентов). Они начали фиксироваться с 8 утра, и их число увеличивается.

Предыдущий пик жалоб от пользователей пришелся на 1 августа, когда произошел последний масштабный сбой в работе YouTube. Пользователи отмечали проблемы как с доступом к сайту, так и с воспроизведением видеороликов. О сбоях в доступе к YouTube также свидетельствуют данные портала Downdetector.

Предупреждения "Ростелекома" и депутата Госдумы о перебоях с YouTube

В середине июля "Ростелеком" предупредил о возможных перебоях в работе YouTube у пользователей в России из-за технических проблем в работе оборудования компании Google, используемого на сетевой инфраструктуре оператора. Система Google Global Cache, которую упоминал "Ростелеком", позволяет ускорить загрузку тяжелых данных. По оценке профильного издания ComNews Research, из 700 таких серверов, работавших в РФ в начале 2022 года, к концу 2023-го осталось лишь 450. Участники рынка предупреждали о естественном износе оборудования.

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн 25 июля заявил, что в ближайшие дни власти РФ начнут замедлять работу YouTube. По словам парламентария, к началу августа скорость загрузки сервиса на стационарных компьютерах снизится до 70 процентов. Однако замедление пока не коснется мобильной версии сайта, заверил Хинштейн. Депутат назвал применяемую меру "вынужденным шагом" властей РФ. Он обвинил YouTube в игнорировании российского законодательства и призвал представителей сервиса изменить политику видеохостинга.

В начале июля YouTube заблокировал официальные каналы певцов Ярослава Дронова (Shaman) и Полины Гагариной, которые попали в 14-й пакет санкций Евросоюза в отношении России. Заблокированы также каналы Олега Газманова, Юлии Чичериной, Григория Лепса и Вячеслава Манучарова - актера и автора шоу "Эмпатия Манучи", гости которого публично поддерживают военное вторжение РФ в Украину.