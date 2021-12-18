 Власти России внесли в список ″иноагентов″ еще две НКО | Новости из Германии о России | DW | 18.12.2021

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Россия

Власти России внесли в список "иноагентов" еще две НКО

"Иноагентами" объявлены движение "Маяк", помогающее жертвам насилия и членам ЛГБТ-сообщества, и организация "Лилит", занимающаяся социально-правовыми программами.

Надпись Иностранный агент на спине мужчины

Министерство юстиции России внесло в список так называемых "иноагентов" еще две некоммерческие организации (НКО). Как сообщается в пятницу, 17 декабря, на сайте министерства, статус "иноагента" присвоен дальневосточному общественному движению "Маяк" и автономной некоммерческой организации (АНО) "Лилит", реализующей социально-правовые программы.

На сайте движения "Маяк" указано, что оно оказывает правовую и социально-психологическую помощь представителям ЛГБТ-сообщества и женщинам, пострадавшим от насилия. Цель движения - "создание условий для включения в общество, улучшения качества жизни и реализации активистского потенциала стигматизированных групп, а также для освобождения от негативного восприятия их обществом".

АНО "Лилит" зарегистрирована во Владивостоке и ведет деятельность с 2019 года. Руководителем обеих организаций является Регина Дзугкоева.

Закон об "иноагентах" в России

В 2012 году депутаты Госдумы внесли поправки в закон "О некоммерческих организациях", согласно которым статус "иностранного агента" присваивают российским НКО, занимающимся "политической деятельностью" на территории РФ и получающим финансирование из-за рубежа.

В 2017 году в России был также принят закон о СМИ-"иноагентах", по которому данный статус можно присвоить любому СМИ, которое получает финансирование и имущество из-заграницы. В 2018 году был принят закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физических лиц, в том числе за публикации в соцсетях.

Возможные поправки в закон об "иноагентах"

9 декабря в Госдуме РФ предложили изменить закон об "иноагентах" так, чтобы вносить СМИ, НКО и физлица в соответствующий реестр  можно было только по решению суда. Ранее, в ноябре, члены Совета при президенте по правам человека (СПЧ) и Союза журналистов России передали в Госдуму свои предложения по поправкам к закону об "иноагентах". В частности,  речь идет о том, чтобы разрешить физическим лицам не маркировать частные публикации и давать людям время на устранение нарушений.

Между тем под петицией правозащитного проекта "ОВД-Инфо" против закона об "иноагентах", которую авторы передали в Госдуму в начале декабря, поставили подписи около 260 тысяч человек и более 240 организаций.

Смотрите также:

  • Род деятельности НКО, признанных в России иностранными агентами

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

  • Что стало с некоммерческими организациями, признанными в России иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 03:01

Клеймо "иноагента": в реестр попали "ОВД-Инфо" и "Медиазона" (30.09.2021)

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