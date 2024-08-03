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В России стали чаще оформлять "фронтовые" льготы по кредитам

Роман Сулима
3 августа 2024 г.

Согласно данным Центробанка, во втором квартале 2024 года российские банки оформили 45,8 тысячи новых отсрочек по кредитам для добровольцев, которые отправились воевать в Украину. Это в полтора раза больше, чем раньше.

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Российский флаг над зданием Банка России
Центробанк РФФото: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa/picture alliance

С апреля по июнь 2024 года российские банки оформили 45,8 тысячи новых так называемых "фронтовых" льгот - отсрочек по кредитам для добровольцев, которые принимают участие в агрессивной войне против Украины. Об этом свидетельствуют обновленные данные Центробанка России, на которые в субботу, 3 августа, обратило внимание издание "Медиазона".

Право на кредитную отсрочку имеют все участники вторжения в Украину, включая заключивших контракт с Минобороны РФ и мобилизованных. Однако такую отсрочку нельзя взять на кредит, который был взят уже после отправки на войну, уточняет издание, делая вывод, что большинство таких заявок в настоящий момент заполняют именно новые добровольцы. Это, в свою очередь, может свидетельствовать о значительном приросте их числа.

Новый квартальный прирост по отсрочкам стал рекордным с 2022 года, когда одновременно с объявлением мобилизации в России программа "кредитных каникул" вступила в действие. С тех пор каждый квартал появлялось около 30 тысяч таких новых льготников, пишет "Медиазона". Общее количество кредитов, к которым применили льготы за участие в войне, уже достигло 357 тысяч, а общая сумма этих кредитов составила сумму в 140 миллиардов рублей, согласно данным Центробанка. В текущей редакции закон о подобных льготах действует до конца 2024 года.

Путин вдвое поднял выплату за контракт с Минобороны

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому тем, кто в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года подпишет контракт с Минобороны России для участия в войне против Украины, будет единовременно выплачено по 400 тысяч рублей из федерального бюджета.

Кроме того, руководству российских регионов рекомендовано установить собственную выплату за счет местного бюджета - в размере тех же 400 тысяч: общая сумма единовременной выплаты должна составить 800 тысяч рублей. С ноября 2022 года заключившим контракт для участия в войне из федерального бюджета выплачивалось по 195 тысяч рублей.

В указе уточняется, что он касается тех, кто призван в армию по мобилизации или иных граждан России и иностранцев, если они заключат контракт сроком на год для "выполнения задач" на всей территории Украины, включая территории, об аннексии которых объявила Россия, за исключением Крыма. Демобилизация до завершения войны не предусмотрена.

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