В России в 11-й раз подряд зафиксирован максимум заражений коронавирусом

В России в одиннадцатый раз подряд зафиксирован максимальный суточный показатель заражений коронавирусом. За минувшие 24 часа выявлено 124 070 новых инфицированных SARS-CoV-2, скончался 621 пациент с вирусной пневмонией COVID-19, сообщил в понедельник, 31 января, федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Москве.

Таким образом, общее число случаев заражения с начала эпидемии в России возросло до 11 861 077, число летальных исходов - до 331 349, указывается в заявлении. За прошедшие 24 часа было госпитализировано с коронавирусом 9090 человек, выздоровело 30 130 человек.

Резкий прирост числа новых инфицированных наблюдается в России с середине января на фоне распространения омикрон-варианта коронавируса, а с 21 января ежедневно фиксируются новые максимальные суточные показатели заражений. 29 января федеральный оперативный штаб сообщил, что показатель впервые превысил отметку в 100 тысяч, составив 113 122 случая, а уже на следующий день был перейден порог в 120 тысяч заражений.

В 2021 году естественная убыль населения превысила 1 млн человек

Росстат 28 января опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 году. Показатель превышения числа умерших над числом родившихся в прошлом году в РФ составил 1,427 млн человек. В 2020 году он равнялся 688,7 тысячи, в 2019-м - 317,2 тысячи, говорится в заявлении ведомства. Показатель естественной убыли населения в 2021 году вырос до максимального уровня за всю новую историю России.

При этом смертность в 2021 году увеличилась на 15,9 процента. "Прирост смертности связан исключительно с избыточной смертностью от COVID-19", - указала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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