В России ужесточают ограничения на выезд чиновников за рубеж

ФСБ опасается, что чиновники при поездках за границу могут разгласить государственные секреты либо быть задержаны и экстрадированы на Запад, говорят источники Reuters.

Российские власти ужесточают правила выезда за границу для госслужащих из-за опасений, что иностранные державы могут попытаться получить доступ к государственным секретам. Об этом сообщило агентство Reuters в четверг, 18 апреля, со ссылкой на девять знакомых с ситуацией источников.

По словам собеседников агентства, требования различаются в отдельных госучреждениях и во многом "несколько хаотичны", но некоторым чиновникам запрещается посещать даже "дружественные" страны, которые не присоединились к санкциям против России. "Вообще никуда нельзя поехать, даже в Узбекистан или Беларусь на майские праздники. Поехать можно, только если есть разрешение", - сказал один из источников.

Опасения разглашения гостайн

Основной причиной ужесточения ограничений стали опасения Федеральной службы безопасности (ФСБ), что российские чиновники, приехав за границу, "могут оказаться в ловушке и быть вынуждены выдать секреты, затрагивающую национальную безопасность", отмечают собеседники Reuters. ФСБ также считает, что чиновников могут задержать и затем экстрадировать на Запад или предложить сделку, которая подразумевает "разглашение секретов". Один из источников заявил, что ужесточить правила решили после задержания в Лондоне бывшего "губернатора" аннексированного Севастополя Дмитрия Овсянникова в январе.

По запросу ФСБ, как пишет агентство, правительство запрещает сотрудникам отдельных ведомств выезжать из страны без специального разрешения. Один из собеседников Reuters уточнил, что правила варьируются в зависимости от уровня допуска к секретной информации. Источник в российском парламенте сообщил, что сотрудникам нижней палаты запрещены любые поездки за границу. "Я не могу поехать даже в Минск", - рассказал он, добавив, что "есть негласное правило, по которому все запросы отклоняются".