В России усилят контроль за денежными переводами россиян

Банк России (Центробанк РФ, ЦБ РФ) разрабатывает платформу для передачи сведений о подозрительных операциях физических лиц кредитным организациям, сообщило в среду, 25 декабря, агентство РБК со ссылкой на главу Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдана Шаблю. Согласно задумке, сервис позволит выявлять дропперов - лиц, участвующих в схемах незаконного обналичивания чужих денег - к примеру, предоставляющих свои платежные карты для операций с наркошопами, онлайн-казино, криптообменниками или пиратскими сайтами.

Как будет работать новая платформа

В настоящее время ЦБ может сообщать о подозрительных транзакциях лишь тому банку, клиентом которого является автор перевода. Новая система позволит предоставлять такие сведения сразу всем кредитным организациям. По словам Шабли, банки смогут на основании полученных сведений блокировать карты и отказывать в открытии счетов. Цель - сделать так, чтобы использование банков в схемах с участием дропперов было "максимально затруднено и экономически невыгодно" для теневого бизнеса, подчеркнул Богдан Шабля. По его словам, попадание в "базу дропперов" может стать поводом и для передачи сведений в правоохранительные органы.

Окончательное решение по клиенту будет принимать обслуживающий его банк. В то же время если кредитная организация, получив информацию о потенциальном дроппере, продолжит оказывать ему услуги, то ЦБ будет выяснять причины такого решения.

"Если объяснения будут аргументированы, значит, это сигнал нам - еще раз все проверить, доработать алгоритмы. Если увидим, что банк не использует информацию из базы, а потом через этот банк по указанным картам идут подозрительные операции, значит, неэффективно выстроен комплаенс в кредитной организации", - пояснил Шабля. По его словам, сейчас оценки того, является ли клиент дроппером, у регулятора и банков совпадают почти на 100 процентов.

Банки поддерживают инициативу ЦБ

В целом банки поддерживают идею создания единой системы информирования о подозрительных операциях клиентов, следует из ответов представителей "Сбера", ВТБ, Почта Банка и "Зенита". Особенно это будет полезно для небольших кредитных организаций, которым сложно выявить дроппера. В то же время участники рынка отмечают, что после запуска новой системы в незаконных операциях могут быть заподозрены и добросовестные клиенты банков, поэтому необходимо также продумать систему реабилитации таких лиц.

"Следует предусмотреть эпизоды как ошибочного попадания в данный список, так и по причине необдуманных поступков граждан в начале самостоятельной финансовой активности", - сказал начальник управления мониторинга инцидентов департамента информационной безопасности Промсвязьбанка (ПСБ) Игорь Добровольцев.

В ноябре Центробанк сообщал о получении более 140 тысяч жалоб от россиян, столкнувшихся с блокировкой банковских услуг из-за попадания в базу подозрительных операций и счетов. За девять месяцев 2024 года 5700 клиентов попросили регулятора исключить их из черного списка, что вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда их число составило 2900 человек. Большинство обратившихся получили отказы, поскольку банки подтвердили наличие признаков мошенничества.