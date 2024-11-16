В России умерла актриса Светлана Светличная

В России умерла актриса Светлана Светличная16 ноября 2024 г.
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В России скончалась актриса Светлана Светличная. Об этом сообщают в субботу, 16 ноября, Союз кинематографистов, Гильдия актеров и различные СМИ со ссылкой на друзей и родных актрисы.
Заслуженной артистке РСФСР было 84 года. Telegram-канал Shot пишет, что в последние несколько месяцев Светличная находилась в больнице, где ей проводили интенсивную терапию из-за болезней почек и легких.
За свою карьеру Светличная сыграла более чем в 30 фильмах и сериалах. Самую большую известность ей принесла роль Анны Сергеевны в фильме Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука", вышедшем на экраны в 1968 году.
Среди других актерских работ Светличной - "Место встречи изменить нельзя", "Семнадцать мгновений весны", "Тридцать три".