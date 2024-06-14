В РФ умер осужденный за "подготовку к госизмене" активист

Активист из Абакана Игорь Покусин, приговоренный к восьми годам колонии по обвинению в подготовке к госизмене, скончался в возрасте 61 года, сообщил в пятницу, 14 июня, проект "Сибирь.Реалии" со ссылкой на источники, близкие к семье покойного.

Покусин умер 11 июня, через полгода после вынесения ему обвинительного приговора. О месте смерти не сообщается. До вступления приговора в силу он содержался в СИЗО-1 в Абакане.

Уголовное дело активиста

Уголовное дело против активиста было возбуждено в конце прошлого года. По версии ФСБ, он планировал присоединиться к украинской армии. Сам Покусин это отрицал. В семье говорили, что тот просто хотел уехать из России. В материалах дела были представлены разговоры Покусина с друзьями, в которых тот упоминал о своем желании помочь Украине, обороняющейся от российской агрессии.

Игорь Покусин родился в Одессе, учился в Кировоградском высшем училище гражданской авиации и по распределению попал в Абакан. Весной 2022 года, после начала российского вторжения в Украину, Покусин облил краской баннер с буквой Z в центре Абакана и написал "Слава Украине" на стене местного краеведческого музея. Полиция вычислила его через два месяца, в декабре активиста осудили на шесть месяцев условно по статье о вандализме.

Во время следствия Игорь Покусин попытался выехать из страны, но был задержан сотрудниками ФСБ. По сведениям независимого проекта "Холод", Покусина вывезли в лес с мешком на голове, стреляли над его головой и заставили сняться в видео, где он признавался в желании вернуться в Украину и "помогать своей родине в противодействии специальной военной операции".

Создатель общественного движения "Доколе"

В Абакане Покусин был известен как создатель общественного движения "Доколе", члены которого боролись со злоупотреблениями сотрудников правоохранительных органов. В 2013 году он пытался избраться в Верховный совет Хакасии от оппозиционной партии ПАРНАС, но избирком отказал ему в регистрации.

В 2023 году, после обвинения Игоря Покусина в попытке госизмены, правозащитная организация "Мемориал" признала его политзаключенным. В сообщении "Мемориала" отмечалось, что состояние здоровье Покусина не позволяло ему служить в украинской армии. "Даже если у Покусина были бы такие планы, в них отсутствовал бы состав преступления", - подчеркивали правозащитники.