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В РФ ученого приговорили к 15 годам по статье о госизмене

Александра Иванова
3 сентября 2024 г.

Директор Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александр Шиплюк, специализирующийся на исследованиях в сфере гиперзвука, не признал вину.

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Гиперзвуковая ракета "Кинжал" на борту истребителя МиГ-31 (фото из архива)
Физик Александр Шиплюк занимался исследованиями в сфере гиперзвука. На фото: созданная на основе этой технологии ракета "Кинжал"Фото: Pavel Golovkin/AP/picture alliance

Директора Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александра Шиплюка Мосгорсуд приговорил к 15 годам по делу о госизмене, сообщают русскоязычные СМИ и Telegram-каналы во вторник, 3 сентября.

Как уточняет Telegram-канал правозащитного проекта "Первый отдел", исследования Шиплюка связаны с экспериментальной аэротермодинамикой гиперзвуковых летательных аппаратов с прямоточными воздушно-реактивными двигателями, он возглавлял лабораторию "Гиперзвуковые технологии".

57-летний ученый, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Александр Шиплюк был арестован 5 августа 2022 года. Его обвинили в передаче секретных данных в области гиперзвука на научной конференции в Китае в 2017 году, следует из поста "Первого отдела".

Шиплюк не признал свою вину и настаивал, что информация, о которой идет речь, находилась в открытом доступе.

Как передает агентство ТАСС, приговором суда от 3 сентября Шиплюк был также оштрафован на 500 тысяч рублей, ему назначили дополнительное наказание в виде 1,5 года ограничения свободы. "Прокуратура просила обвиняемому 20 лет колонии строгого режима со штрафом 500 тысяч рублей и ограничением свободы на два года", - напоминается в публикации.

В связи с наличием в деле грифа "секретно" суд огласил только резолютивную часть решения. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Открытое письмо ученых

В мае 2023 года сотрудники Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) имени С.А. Христиановича СО РАН обнародовали открытое письмо в связи с арестом главного научного сотрудника ИТПМ СО РАН Валерия Звегинцева. В этом документе говорилось и о деле Александра Шиплюка.

"За последний год трое выдающихся ученых-аэродинамиков нашего института - Анатолий Александрович Маслов, Александр Николаевич Шиплюк и Валерий Иванович Звегинцев - были арестованы по подозрению в совершении преступления по самой суровой статье Уголовного кодекса - "Государственная измена" (ст. 275 УК РФ)… Каждого из них мы знаем как патриота и порядочного человека, не способного совершить то, в чем их подозревают следственные органы",  - цитировали это обращение российские СМИ.

Авторы открытого письма подчеркивали, что, по информации из открытых источников, причиной дел против ученых стали "выступление с докладами на международных семинарах и конференциях, публикация статей в высокорейтинговых журналах, участие в международных научных проектах". При этом все материалы ученых проверялись "на предмет наличия в них сведений ограниченного доступа, и такие сведения в них обнаружены не были", говорилось далее в документе.

В феврале 2024 года медиакомпания BBC подсчитала, что за последние шесть лет в России ФСБ обвинила в госизмене больше десятка ученых-физиков.

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