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Мобилизованные на войну против УкраиныФото: Stanislav Krasilnikov/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

В России при поддержке Минобороны создают агитбригады

Сергей Ромашенко
57 мин. назад

Артисты разных жанров по собственному желанию будут помогать "общему делу", сообщила министр культуры РФ Любимова. СМИ еще в октябре сообщали, что агитбригады выезжают в места обучения мобилизованных.

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Министерство культуры РФ совместно с министерством обороны создают агитационные бригады, в состав которых входят артисты "из самых разных регионов, самого разного жанра и самого разного возраста", сообщила министр культуры России Ольга Любимова эфире телеканала "Россия-24" во вторник, 28 февраля.

"Где-то нужно ребят на реабилитации навестить, где-то с большим концертом, где-то выступить на площади, где-то поехать в регионы", - сообщила Любимова, отметив, что работа с Минобороны "идет постоянно и слаженно".

Она не назвала ни имен артистов, ни коллективы, которых включают в агитбригады. По словам Любимовой, они сами просят дать им возможность "поучаствовать, помочь общему делу тем, что умеют и любят делать они".

"Поднятие боевого настроя"

Источники газеты "Ведомости" еще в октябре сообщали, что по поручению замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко в войсковые части, где обучали мобилизованных, начали выезжать агитационно-пропагандистские бригады. По словам одного из собеседников издания, такие бригады должны были заниматься "поднятием боевого настроя" призывников и состояли из лектора общества "Знание", представителя "Боевого братства", федерального депутата и творческого коллектива.

О создании самой популярной из подобных групп - агитбригады "Русского радио" - было объявлено 28 сентября. В ее состав должны были войти группа "Земляне", Григорий Лепс, Николай Басков, Полина Гагарина, Олег Газманов, Лариса Долина и другие. С тех пор агитбригада успела выступить в военном госпитале, воинской части, на мобилизационном пункте и в других местах, пишет "Новая газета. Европа".

Ранее министерство культуры РФ объявило "деградацию Европы" и "единение общества вокруг поддержки армии" приоритетными темами для российского кино.

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