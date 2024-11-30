В РФ сняли запрет для производителей на экспорт бензина

Правительство России разрешило производителям экспортировать бензин, но продлило запрет для других поставщиков.

Правительство России решило снять запрет на экспорт бензина для производителей нефтепродуктов, но для других поставщиков эмбарго продлено еще на месяц. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Временный запрет на экспорт бензина, введенный до конца 2024 года, продлен по 31 января 2025 года. Ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов. Соответствующее постановление правительства РФ подписано", - сообщила пресс-служба.

В правительстве заявили, что решение было принято "для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, противодействия "серому" экспорту автомобильного бензина".

Запрет на экспорт бензина

Временный запрет на экспорт бензина был введен в России с 1 марта по 31 августа 2024 года, в мае-июле меру приостанавливали в связи с "насыщением внутреннего рынка автомобильным бензином и для недопущения снижения объемов переработки нефти отдельными предприятиями".

Нынешний запрет на экспорт из России всех видов бензина действовал с 1 сентября по 31 декабря 2024 года. Исключение было сделано только для поставок в страны ЕАЭС по межправительственным соглашениям и только для определенных категорий производителей.

Эмбарго, по мнению участников рынка, было обусловлено желанием правительства избежать резких скачков цен на рынке с учетом невозможности исключить риск повторения мартовских атак беспилотников на НПЗ.