В России сменился командующий группировки войск "Юг"

Командующий группировкой войск "Юг" генерал-полковник Геннадий Анашкин отправлен в отставку, сообщает РБК со ссылкой на источник. Официально эту информацию пока не подтвердили.

Генерла-полковник Геннадий Анашкин снят с должности командующего группировкой войск "Юг". Об этом в субботу, 23 ноября, сообщает агентство РБК со ссылкой на источник из Минобороны, "знакомый с кадровыми перестановками".

Собеседник агентства описал Анашкина как "заслуженного командующего", имеющего "огромные боевой опыт" и с первых дней участвовавшего в войне России против Украины. "Ранее руководил соединениями и объединениями в различных операциях, включая миротворческие", - приводит слова своего источника РБК.

Официально об отставке Анашкина, так же как и о его назначении на этот пост, объявлено не было.

С 1999 по 2000 гг. он командовал парашютно-десантным батальоном в составе Миротворческих сил в Боснии и Герцеговине. Срочную службу он проходил в Группе советских войск в Германии в разведывательном мотострелковом батальоне. С 25 сентября 2021-го по 11 января 2022 года он командовал миротворческим контингентом РФ в Нагорном Карабахе. В сентябре 2023-го ему было присвоено звание генерал-полковника.

О назначении Анашкина врио командующего группировкой войск "Юг" стало известно в мае 2024 года из перечня участников встречи с Владимиром Путиным, опубликованного на сайте Кремля, отмечает РБК.