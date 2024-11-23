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В России сменился командующий группировки войск "Юг"

Алексей Волошинов
23 ноября 2024 г.

Командующий группировкой войск "Юг" генерал-полковник Геннадий Анашкин отправлен в отставку, сообщает РБК со ссылкой на источник. Официально эту информацию пока не подтвердили.

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Здание Минобороны в Москве (фото из архива)
Здание Минобороны в Москве (фото из архива)Фото: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

Генерла-полковник Геннадий Анашкин снят с должности командующего группировкой войск "Юг". Об этом в субботу, 23 ноября, сообщает агентство РБК со ссылкой на источник из Минобороны, "знакомый с кадровыми перестановками".

Собеседник агентства описал Анашкина как "заслуженного командующего", имеющего "огромные боевой опыт" и с первых дней участвовавшего в войне России против Украины. "Ранее руководил соединениями и объединениями в различных операциях, включая миротворческие", - приводит слова своего источника РБК.

Официально об отставке Анашкина, так же как и о его назначении на этот пост, объявлено не было.

С 1999 по 2000 гг. он командовал парашютно-десантным батальоном в составе Миротворческих сил в Боснии и Герцеговине. Срочную службу он проходил в Группе советских войск в Германии в разведывательном мотострелковом батальоне. С 25 сентября 2021-го по 11 января 2022 года он командовал миротворческим контингентом РФ в Нагорном Карабахе. В сентябре 2023-го ему было присвоено звание генерал-полковника.

О назначении Анашкина врио командующего группировкой войск "Юг" стало известно в мае 2024 года из перечня участников встречи с Владимиром Путиным, опубликованного на сайте Кремля, отмечает РБК.

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