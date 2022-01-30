 В Москве скончался известный актер Леонид Куравлев | Новости из Германии о России | DW | 30.01.2022

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Россия

В Москве скончался известный актер Леонид Куравлев

Леонид Куравлев сыграл более 200 ролей в фильмах и сериалах. С начала января он лечился от воспаления легких в московской больнице № 40 в Коммунарке. После выписки его отправили в один из московских хосписов.

Леонид Куравлев в фильме Иван Васильевич меняет профессию

Леонид Куравлев в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"

В Москве на 86-м году жизни скончался народный артист РСФСР Леонид Куравлев. Об этом сообщили в воскресенье, 30 января, российские информационные агентства со ссылкой на Союз кинематографистов РФ. Актера похоронят на Троекуровском кладбище, дата прощания и похорон будет определена позже.

По данным СМИ, с начала января Леонид Куравлев находился на лечении от воспаления легких в московской больнице № 40 в Коммунарке. Состояние актера оценивалось как тяжелое, при этом его тесты на коронавирус были отрицательными. После выписки Куравлева направили в хоспис.

Более 200 ролей в кинофильмах и сериалах

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве, учился на актерском отделении ВГИКа в мастерской Бориса Бибикова. Еще студентом он дебютировал в кино, сыграв в 1958 году в фильме "Сегодня увольнения не будет…" Андрея Тарковского и Александра Гордона. В 1960 году Куравлев снялся в первой полнометражной ленте - фильме "Мичман Панин" Михаила Швейцера. В том же году после учебы он поступил в труппу Театра-студии киноактера, где служил до 1992 года.

Среди самых популярных работ Куравлева - роли в фильмах "Живет такой парень" Василия Шукшина, "Золотой теленок" Михаила Швейцера, "Иван Васильевич меняет профессию" и "Опасно для жизни!" Леонида Гайдая, "Афоня" Георгия Данелии, "Ищите женщину" Аллы Суриковой, "Ширли-мырли" Владимира Меньшова. В общей сложности Леонид Куравлев сыграл более 200 ролей в кино и сериалах.

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    Автор: Ксения Сафронова


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